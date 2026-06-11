In den letzten fünf Handelstagen ging es mit der SFC Energy-Aktie mit -16% massiv bergab. Doch am Donnerstagvormittag setzt sich der Brennstoffzellenhersteller mit einem Kursplus von über +7% an die Spitze der SDAX-Unternehmen. Was treibt das Wasserstoffunternehmen heute an und können Anleger nun wieder mit einer Trendwende rechnen? Eintritt in den Rüstungssektor Grund für den heutigen Kursgewinn der SFC Energy-Aktie sind Nachrichten des Unternehmens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de