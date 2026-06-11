Der jüngste Kurssprung bei der Aktie von Heidelberger Druck hat viele Anleger überrascht. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell weitere +4,1% und steht bei 1,50 €. Die entscheidende Frage lautet nun: Handelt es sich um den Beginn einer nachhaltigen Neuausrichtung oder lediglich um eine kurzfristige Übertreibung? Profitabilität soll steigen Der Heidelberger Konzern arbeitet intensiv daran, seine Ertragskraft zu verbessern. Im vergangenen Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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