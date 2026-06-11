Das sogenannte Taxiing, bei dem Flugzeuge von und zur Startbahn gebracht werden, verbraucht unnötig viel Sprit und sorgt für Emissionen. In Schiphol soll sich das nun ändern. Der Flughafen Amsterdam Schiphol nutzt seit Kurzem einen vollelektrischen Taxibot, der Flugzeuge vom Gate zur Startbahn schleppen kann - bei ausgeschalteten Triebwerken. Das spart pro Rollvorgang rund 95 Kilogramm Kerosin und knapp 300 Kilogramm CO2 ein. Das Fahrzeug kommt vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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