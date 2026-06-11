Die Europäische Zentralbank (EZB) hat beschlossen, die Leitzinsen im Euroraum erstmals seit fast drei Jahren anzuheben. Der Einlagenzins steigt von 2,0% auf 2,25%, wie die Notenbank bekannt gegeben hat. Etliche Ökonomen begrüßen die Erhöhung als richtigen Schritt und "unausweichlich". Wie von vielen Marktexperten im Vorfeld erwartet, hat sich die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der gestiegenen Inflation dazu entschlossen, die Leitzinsen im Euroraum erstmals seit September 2023 zu erhöhen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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