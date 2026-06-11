An der Wall Street zeichnet sich am Donnerstag ein freundlicher Handelsstart ab. Im Hintergrund liefern die neusten US-Konjunkturdaten jedoch unterschiedliche Signale. Grund: In den USA sind die Erzeugerpreise stärker gestiegen als erwartet. Gleichzeitig lag auch die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe über den Prognosen. • Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag über den Erwartungen • Die US-Erzeugerpreise sind zuletzt stärker als erwartet gestiegen• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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