DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Juni (vorläufige Fassung)
=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai PROGNOSE: k. A. /+2,6% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: k. A. /+2,7% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj *** 08:00 GB/BIP April PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz April *** 08:00 GB/Industrieproduktion April PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,0% gg Vj 08:00 DE/Insolvenzen März *** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni zuvor: 44,8 *** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede anlässlich der Verleihung der Mitgliedschaft mit Podiumsdiskussion in der Légion d'Honneur, anschließend Panel - BE/Ecofin-Treffen - US/Börsengang SpaceX - RU/Börsenfeiertag: Russland ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
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June 11, 2026 08:56 ET (12:56 GMT)
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