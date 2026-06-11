Highlights

- Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Projektverhandlungen in den Bereichen Einzelhandel, Bauwesen, Altenpflege, Sicherheit, Transport und Verteidigung. Mehrere Projekte sind bereits in die bezahlte Implementierungsphase übergegangen.

- Jedes Projekt läuft auf einer einzigen Plattform, auf der die Partner ihre eigenen Lösungen entwickeln und einsetzen, sodass ein einziges Produkt viele Märkte bedienen kann.

- Die Einnahmen stammen aus wiederkehrenden, margenstarken Softwarelizenzen. Sie steigen, sobald Projekte in die bezahlte Implementierungsphase übergehen.

Vancouver, British Columbia - 11. Juni 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) baut seine kommerziellen Projekte in den Bereichen Gesundheitswesen, Sicherheit und Verteidigung in mehreren internationalen Märkten aus. Einige dieser Projekte gehen von der Demonstrationsphase in die kostenpflichtige Bereitstellungsphase über.

Jedes Projekt wird über dieselbe Plattform bereitgestellt. Das Unternehmen wandelt herkömmliche Funk- und WLAN-Signale in Echtzeitdaten um. Diese liefern Informationen zu Anwesenheit, Bewegung, Aktivität und Vitalparametern. Das Unternehmen ermöglicht seinen Partnern, auf dieser Grundlage eigene Lösungen zu entwickeln und zu betreiben. So kann sich das Unternehmen auf ein einziges Produkt konzentrieren, während die Partner es in die ihnen bekannten Märkte einbringen. Dies prägt auch die Art der Umsatzgenerierung: wiederkehrende, margenstarke Softwarelizenzen, die so lange gültig sind, wie die Plattform genutzt wird. Da die Projekte zunehmend in kostenpflichtige Lösungen übergehen, erwartet das Unternehmen eine wachsende Basis wiederkehrender Umsätze.

Projekt-Highlights

Ein Überblick über die aktuellen Aktivitäten in den verschiedenen Branchen des Unternehmens:

Verteidigung

Militärdienstleister in Kanada nutzen die Hardware und streben kostenpflichtige Projekte an. Dabei kommen DUO-1-Geräte für die Aktivitätserkennung durch Wände hindurch, Such- und Rettungsaktionen sowie die Überwachung von Vitalparametern in umkämpften Umgebungen zum Einsatz.

Einzelhandel und Bauwesen

Ein globales Unternehmen für Standorttechnologie in Singapur nutzt die Plattform für Standort- und Raumanalysen, einschließlich der Lokalisierung auf Geräteebene in mehrstöckigen Gebäuden.

Altenpflege

In Australien setzt ein etablierter Dienstleister in der Altenpflege nach umfangreichen Validierungstests weiterhin auf den Einsatz der Technologie, um die Anwesenheit, Stürze, den Schlaf, die Herzfrequenz und die Atmung von Senioren zu überwachen. Das Unternehmen steht zudem kurz vor der Fertigstellung einer weltweit verfügbaren, durchgängigen Plug-and-Play-Lösung für die Altenpflege, die Partnern auf White-Label-Basis zur Verfügung stehen wird.

Sicherheit, Grenzschutz und Schienenverkehr

Ein führender Technologiekonzern im asiatisch-pazifischen Raum, der KI-gesteuerte Software, elektronische Sicherheits- und IoT-Lösungen anbietet, evaluiert die Plattform für Programme in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Grenzschutz und Schienenverkehr.

Mit einem einzigen Einsatz erkennt die Plattform Anwesenheit und Bewegung, Stürze, Schlaf, Herzfrequenz und Atmung sowie Aktivität durch Wände hindurch. Die Geräteidentifizierung und die Lokalisierung auf Etagenebene befinden sich derzeit in der Entwicklung. Das Unternehmen treibt zudem Patentanmeldungen voran, um seine Kerntechnologie zu schützen.

Der CEO von Inturai Ventures Corp., Ed Clarke, kommentierte: "Jedes dieser Projekte - in den Bereichen Einzelhandel, Bauwesen, Altenpflege, Sicherheit, Verkehr und Verteidigung - läuft auf derselben Plattform und erfüllt denselben Zweck, wobei unsere Partner ihre eigenen Lösungen einsetzen. Wir gehen davon aus, dass sich diese Projekte, sobald sie von der Demonstrationsphase in die kostenpflichtige Nutzung übergehen, in wiederkehrende, margenstarke Umsätze umwandeln werden."

Wi-Fi- und Funkfrequenzsensorik gewinnen zunehmend Anerkennung als eigenständiger und wachsender Markt, angetrieben durch die Nachfrage nach unauffälliger, kameraloser Überwachung in den Bereichen Gesundheitswesen, Sicherheit und Verteidigung. Als börsennotiertes Pure-Play-Unternehmen mit praxiserprobter Technologie und einer einzigen Plattform für mehrere Branchen ist das Unternehmen in der Lage, mit dieser Nachfrage zu wachsen, ohne sein Kernprodukt für jeden neuen Markt neu entwickeln zu müssen.

Der Fokus des Unternehmens liegt darauf, seine Projekte im fortgeschrittenen Stadium in bezahlte kommerzielle Verträge und wiederkehrende Umsätze umzuwandeln, seine Plug-and-Play-Lösung für die Altenpflege fertigzustellen und auf den Markt zu bringen sowie weitere Projekte in seinen Zielmärkten zu qualifizieren. Weitere Updates werden bereitgestellt, sobald es wesentliche Entwicklungen gibt.

Im Namen des Board of Directors

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

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