Xsolla bringt seine Expertise im Bereich Game Commerce und Entwicklerprogramme zur führenden europäischen Indie-Publishing-Veranstaltung

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, gab heute bekannt, dass es die "First Playable Florence" (FPF) 2026 sponsert, Europas führende jährliche Veranstaltung für unabhängige Spieleentwickler, die nach Publishing-Verträgen, Investitionen und Plattformpartnerschaften suchen. Am 11. Juni wird Xsolla in Florenz, Italien, zwei auf Entwickler ausgerichtete Programmveranstaltungen unter der Leitung von Inês Ramalho, Xsollas Expertin für partnerorientiertes Wachstum und Publishing-Strategie, veranstalten. Zusammen sollen die Sessions Indie-PC-Studios konkrete Werkzeuge für zwei der wichtigsten Gespräche liefern, die sie auf dem aktuellen Markt führen werden: das Gespräch, das ihnen einen Publishing-Vertrag einbringt, und das Gespräch mit sich selbst darüber, wie sie nachhaltig wachsen können, sobald sie diesen Vertrag haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260610338416/de/

Graphic: Xsolla

First Playable Florence ist speziell auf den Moment zugeschnitten, in dem ein Studio etwas Vorzeigbares hat und den richtigen Partner finden muss, um weiterzukommen. Da Publisher, Investoren und Plattformbetreiber während der gesamten Veranstaltung aktiv mit Entwicklern zusammentreffen, stellt die FPF ein konzentriertes Zeitfenster dar, in dem Vorbereitung, Positionierung und die Fähigkeit, den Wert eines Spiels schnell und klar zu vermitteln, den Unterschied zwischen einem Folgegespräch und einer Sackgasse ausmachen können. Die Präsenz von Xsolla auf der FPF spiegelt das umfassende Engagement des Unternehmens wider, Entwickler nicht nur mit einer kommerziellen Infrastruktur auszustatten, sondern auch mit dem strategischen Wissen, um die Branchenbeziehungen zu navigieren, die darüber entscheiden, ob ein Spiel sein Publikum erreicht.

Auf der FPF 2026 wird Xsolla am 11. Juni zwei Sessions veranstalten:

Roundtable: Sie haben 5 Minuten Wie Sie einen Publisher für sich gewinnen Donnerstag, 11. Juni 11:00 Uhr

Inês Ramalho wird einen kostenlosen Roundtable leiten, der sich auf eine Realität konzentriert, mit der jeder Entwickler auf der Veranstaltung konfrontiert sein wird: In ersten Gesprächen mit Publishern ist das Zeitfenster, um Eindruck zu hinterlassen, kurz, die Konkurrenz ist groß und die Kluft zwischen einem starken Spiel und einem erfolgreichen Pitch ist größer, als die meisten Studios erwarten. Der Roundtable konzentriert sich darauf, wie man den Kern eines Spiels in eine Sprache übersetzt, die sofort ankommt, was Publisher in diesen ersten fünf Minuten über das Spiel selbst hinaus tatsächlich bewerten, welche strukturellen Fehler am häufigsten vorkommen und Pitches von Studios schwächen, die zwar das Produkt, aber noch nicht den richtigen Rahmen haben, und wie man einen Titel in Bezug auf Zielgruppe, Marktdifferenzierung und kommerzielles Potenzial wettbewerbsfähig positioniert. Anstelle theoretischer Ratschläge ist die Sitzung als Arbeitsdiskussion konzipiert, die Entwicklern die Rahmenbedingungen und die Sprache vermittelt, um mit echter Überzeugung in Publisher-Meetings auf der FPF und darüber hinaus zu gehen.

Vortrag: Das Ende der bezahlten Akquise? Wie PC-Spiele durch Creator und Partnerschaften skalieren Donnerstag, 11. Juni 12:00 Uhr

Inês Ramalho wird in einer 45-60-minütigen Sitzung eine der bedeutendsten strategischen Veränderungen untersuchen, die sich derzeit im PC-Spielemarketing vollziehen. Die Auffindbarkeit auf Steam lässt sich immer schwerer allein durch bezahlte Maßnahmen erreichen. Die Kosten für die Nutzerakquise steigen weiter an. Und die Spieler, die am ehesten zu einer Conversion bereit sind, sind diejenigen, die von einem Spiel durch jemanden erfahren haben, dem sie bereits vertrauen einen Streamer, einen YouTuber oder einen Affiliate mit einer engagierten Community -, und nicht durch eine Anzeige, die ihnen zwischen anderen Inhalten angezeigt wurde. Der Vortrag wird darlegen, dass Partnerschaften mit Creators und Affiliates kein ergänzender Kanal neben der bezahlten Akquise sind, sondern eine strukturell überlegene Alternative für Studios, die die richtige Infrastruktur dafür aufbauen. Ramalho wird erläutern, wie das Xsolla Partner Network Studios mit einem globalen Netzwerk aus Creators, Affiliates und Medienpartnern verbindet und dabei Kampagnenmanagement, die Generierung nachverfolgbarer Links, Performance-Dashboards und automatisierte globale Auszahlungen zu einem wiederholbaren, messbaren Wachstumsmotor bündelt. Praktische Anwendungsfälle reichen von neuen Spielveröffentlichungen über Live-Spiele bis hin zur internationalen Expansion in Märkte, in denen regionale Creator Zugang bieten, den bezahlte Kampagnen regelmäßig nur unzureichend erschließen.

"Die Diskussion darüber, wie PC-Spiele wachsen, hat sich grundlegend verändert, und die meisten Entwickler, mit denen wir sprechen, spüren diesen Wandel, haben aber noch keine Systeme aufgebaut, um davon zu profitieren", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Bezahlte Akquise funktioniert zwar immer noch, aber die Rendite sinkt, und die Abhängigkeit ist gefährlich. Partnerschaften mit Creators und Affiliates skalieren mit Vertrauen, nicht mit Ausgaben, und wenn man die richtige Infrastruktur um sie herum aufbaut, ist die Wirtschaftlichkeit strukturell besser. Genau das wird Inês den Entwicklern auf der FPF zeigen: wie man das aufbaut. Und noch bevor es dazu kommt, geht es bei der Diskussionsrunde darum, sicherzustellen, dass sie Florenz nicht verlassen, ohne die Gespräche mit Publishern geführt zu haben, wegen derer sie gekommen sind. Fünf Minuten reichen aus, wenn man weiß, was man tut."

Entwickler, die an der First Playable Florence teilnehmen, können sich am 11. Juni mit dem Xsolla-Team treffen, um mehr über das Xsolla Partner Network zu erfahren und zu erfahren, wie die Commerce-Infrastruktur von Xsolla ihre Publishing- und Wachstumsstrategie unterstützen kann. Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Um mehr über die Teilnahme von Xsolla an der First Playable Florence zu erfahren, besuchen Sie: https://xsolla.pro/First-Playable-Florence

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

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