Ford setzt in Deutschland künftig für das Management der eigenen Ladeinfrastruktur auf die Software von Chargecloud. Die Vereinbarung umfasst rund 1.400 Ladepunkte an den Standorten Köln und Saarlouis sowie eine Home-Charging-Anwendung für ausgewählte Mitarbeiter mit Dienstwagen. Nach dem Auftakt in Deutschland ist geplant, die Zusammenarbeit auch auf weitere Ford-Standorte auszuweiten. Das cloudbasierte Operating System von Chargecloud richtet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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