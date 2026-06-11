Bochum (ots) -Kino ist nicht nur ein Ort, um Filme zu sehen. Gerade für die junge Generation wird Kino wieder zum festen Bestandteil der Freizeitgestaltung, einem Kulturort, an dem man Freunde trifft und gemeinsam eine gute Zeit hat. UCI hat mit seinen StudiDealZ nun ein breites Angebot für Studierende geschaffen, das Rabatte von bis zu 50% auf das Kinoticket gewährt. Auch das beliebte Kinoabo, die Unlimited Card, gibt es jetzt für Studierende im Semesterformat: Hier zahlen Studierende für 6 Monate Kino ohne Limits einmalig nur 99 EUR. Alle Angebote sind über die Studierendenplattform I AM STUDENT unter uci.plus/uni erhältlich.Neue GCF-Studie - GenZ geht wieder mehr ins Kino - und ist glücklich deshalbObwohl die Generation der unter 25-Jährigen über einen bis dato beispiellosen Zugang zu digitalen On-Demand-Medien verfügt, zeigt die neue Studie der Global Cinema Federation GCF, dass junge Menschen sich überdurchschnittlich fürs Kino begeistern. 78% der Befragten gaben an, gleich oft oder noch häufiger ins Kino zu gehen als noch vor einem halben Jahr. Das entspricht einem Netto-Wachstum von 15%. Doch damit nicht genug: Rund dreiviertel der Befragten bewerten den Kinobesuch als wichtig für ihr Wohlbefinden, ein Drittel sogar als sehr wichtig."Kino ist viel mehr als Film und Popcorn. Kino ist ein Ort, an dem Menschen sich treffen, um Geschichten und Gefühle zu teilen, gemeinsam Erinnerungen zu schaffen. Gerade deshalb sind wir sehr glücklich zu sehen, dass wieder vermehrt junge Menschen ihre Begeisterung für das Kino entdecken. Wir wissen um die finanziellen Herausforderungen, denen sich gerade Studierende in ihrem Alltag gegenübersehen und möchten mit unseren Angeboten für Studierende ihre Leidenschaft fürs Kino wertschätzen und unterstützen." Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe & Northern EuropeUCI StudiDealZ - die Studierendenangebote von UCIUm diesen positiven Trend zu stützen, bietet UCI jetzt über die Studentenplattform I AM STUDENT besondere StudiDealZ an, mit denen Studierende bei ihrem Kinobesuch bis zu 50% auf das Kinoticket sparen können.Der StudiUnlimited-Deal: 6 Monate Premium-Kinoabo nur 99 EURFür studierende Kinoliebhaber gibt es jetzt das beliebte UCI-Kinoabo - die UCI Unlimited Card - auch im Semesterformat: Für nur einmalig 99 EUR erhält man ein 6-Monats-Premium-Kinoabo, mit dem man alle Filme des regulären Programms in allen UCI Kinos sehen kann - so oft man möchte. On top gibt es das Unlimited-Menü zu einem Sonderpreis von nur 9,90 EUR. Das Abo endet nach 6 Monaten automatisch und muss nicht gekündigt werden.Tatort Kino: Der Studi-KinosonntagIm Rahmen des Studi-Kinosonntags erhalten Studierende jeden Sonntag 50% Rabatt auf alle Filme ab 18 Uhr.Smart Watch: Der Studi-OV-DealStudierende sparen an allen Tagen 50% auf jedes OVs oder OmU-Ticket! Gültig in allen UCI Kinos für alle regulären OV- oder OmU-VorstellungenDer Studi-Gutschein-Deal: bis zu 30% sparenStudierende sparen bis zu 30% auf ausgewählte Gutschein-Pakete.Alle StudiDealz sind über die Studierenden-Plattform I AM STUDENT unter https://uci.plus/uni erhältlich.Quelle: Global Cinema Federation: Moviegoer Survery 2026 (8. April 2026)Pressekontakt:Stefanie Maaßenmaassen.s@uci-kinowelt.de0234-93719-29Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/6292748