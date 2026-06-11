Zwei neue Komponenten MCP für dialogorientierte KI und Skill für den programmatischen Zugriff ermöglichen es Institutionen, zuverlässige, lizenzierte makroökonomische Daten direkt in ihren KI-Umgebungen abzurufen.

Macrobond gab heute die allgemeine Verfügbarkeit des "Macrobond AI Data Feed Service" bekannt, eines speziell entwickelten Produkts, das es Finanzinstituten ermöglicht, kontrollierte makroökonomische Informationen direkt in KI-gestützte Arbeitsabläufe in den Bereichen Research, Anlage und Strategie zu integrieren. Der AI Data Feed ist ab sofort mit den Komponenten MCP, Skill und API-Bereitstellung verfügbar und unterstützt Unternehmen dabei, ihre makroökonomische Forschung und die Gewinnung von Erkenntnissen zu beschleunigen sowie die Abhängigkeit von fragmentierten oder unkontrollierten Datenquellen zu verringern. Durch die Bereitstellung zuverlässiger, lizenzierter Wirtschaftsdaten, die direkt in KI-Chat-Schnittstellen und Programmierumgebungen integriert sind, bietet der AI Data Feed Service eine vertrauenswürdige Grundlage für KI-Initiativen in Unternehmen.

Da generative KI zunehmend in Forschungs-, Investitions- und Strategieprozesse integriert wird, stehen wir vor einer grundlegenden Herausforderung: Die meisten KI-Systeme arbeiten mit unkontrollierten Daten und liefern Ergebnisse, denen man nur schwer vertrauen, die sich nur schwer reproduzieren oder nur schwer überprüfen lassen. Der Macrobond AI Data Feed Service schließt diese Lücke direkt, indem er die KI-Umgebung des Kunden mit einer strukturierten Ebene kontrollierter makroökonomischer Informationen verknüpft, gestützt durch KI-spezifische Lizenzen, die für den Einsatz in Unternehmen konzipiert sind.

"Die Einführung von KI schreitet in Forschung und Investment immer schneller voran, doch die Datengrundlagen haben damit nicht Schritt gehalten. Institutionen stützen sich auf fragmentierte, unkontrollierte Quellen, die ein echtes Risiko darstellen. Unser AI Data Feed Service bietet Analysten und Entwicklern einen direkten Zugang zu den lizenzierten makroökonomischen Daten von Macrobond, sodass unsere Kunden KI vertrauensvoll einsetzen können."

Stephanie Covert, CEO, Macrobond

Drei Lieferkomponenten: MCP, Skill und API

Der AI Data Feed Service startet mit drei sich ergänzenden Schnittstellen, die unterschiedliche Benutzerumgebungen bedienen und dabei auf dieselbe regulierte Dateninfrastruktur zurückgreifen.

Macrobond MCP Die Schnittstelle für die Sprachkommunikation.

MCP verbindet KI-Chat-Schnittstellen wie Claude und ChatGPT mit Macrobond Data. Die Nutzer stellen Fragen in natürlicher Sprache und erhalten als Antwort sachlich fundierte, mit Quellenangaben versehene Daten. Zu den typischen Anwendungsfällen zählen die Datenexploration, vergleichende Analysen und KI-gestützte Forschungsberichte. Der MCP-Server von Macrobond wandelt jede Anfrage in spezifische Datenabfragen um; Macrobond empfängt oder speichert die ursprüngliche Benutzeranfrage niemals.

Macrobond Skill Die programmatische Schnittstellenebene.

Mit Skill können Entwickler, Quants und KI-Ingenieure innerhalb von Programmierumgebungen wie Claude Code und GitHub Copilot auf die Daten von Macrobond zugreifen. Skill wird als schlanke Anweisungsschicht bereitgestellt und unterstützt die Erstellung von Research-Pipelines, Analyseanwendungen, Backtesting-Modellen und internen KI-Systemen alles mit kontrolliertem, authentifiziertem Zugriff auf Macrobond-Daten.

Macrobond API - Die Ebene für den direkten Datenzugriff.

Die Macrobond-API verbindet Dateningenieure, Quants und Entwickler über authentifizierte Endpunkte mit der gesamten Bandbreite der Macrobond-Daten. Nutzer können lizenzierte makroökonomische Daten, Metadaten und revisionsberücksichtigte Zeitreihen direkt abfragen und so die Informationen von Macrobond in proprietäre Systeme, Datenplattformen und automatisierte Pipelines integrieren. Zu den typischen Anwendungsfällen zählen: Massendatenextraktion, geplante Datenfeeds, Modelleingaben und Plattformintegrationen. Die Anfragen sind strukturiert und deterministisch, der Zugriff wird durchgehend geregelt und authentifiziert.

Schlüsselkompetenzen

Semantische makroökonomische Abfrage: Rufen Sie wirtschaftlich vergleichbare Indikatoren über Länder und Zeiträume hinweg ab mit strukturierten Hierarchien, metadatengestützter Suche und einer einheitlichen länderübergreifenden Klassifizierung.

Integration von KI-basierten Workflows: Läuft direkt in den Tools, die Analysten und Entwickler bereits nutzen, und unterstützt sowohl dialogorientierte Schnittstellen als auch programmatische Pipelines, ohne dass eine neue Anwendung erforderlich ist.

Kontrollierter KI-Zugriff: Eine KI-spezifische Lizenzierung bietet klare Rechte für die Nutzung generativer KI, einschließlich transparenter Herkunftsangaben, berechtigungsbasiertem Zugriff sowie revisionsbezogenen Daten zu bestimmten Zeitpunkten für reproduzierbare Analysen.

Eingebauter Datenschutz: Das LLM des Kunden läuft in dessen eigener Umgebung. Macrobond verarbeitet lediglich Such- und Abrufvorgänge, niemals jedoch die ursprüngliche Benutzeranfrage oder den Konversationskontext.

Verfügbarkeit

Der Macrobond AI Data Feed Service mit MCP und Skill ist ab sofort verfügbar. Das Produkt richtet sich an Institutionen, die die makroökonomischen Informationen von Macrobond in KI-Workflows integrieren möchten, sei es über dialogorientierte Chat-Schnittstellen oder programmatische Entwicklungsumgebungen. Für den Zugriff ist eine Lizenz für den AI Data Feed Service erforderlich, die über das Macrobond-Vertriebsteam erhältlich ist.

Weitere Informationen finden Sie unter macrobond.com oder wenden Sie sich an Ihren Macrobond-Ansprechpartner.

Über Macrobond

Macrobond ist der weltweit führende Anbieter von Datenanalysen im Bereich Makroökonomie und Finanzen. Macrobond genießt das Vertrauen von Zentralbanken, Vermögensverwaltern, Investmentbanken und Forschungseinrichtungen weltweit und stellt über seine Plattform und seinen Datenfeed strukturierte, standardisierte Wirtschaftsdaten und Analysen bereit. Die Macrobond-Plattform wird von Tausenden von Analysten, Ökonomen und Entwicklern genutzt, um Forschungsarbeiten, Analysen und Investitionsentscheidungen zu unterstützen.

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