NEW YORK (dpa-AFX) - Weitere Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran haben die Aktienanleger in New York am Donnerstag nicht mehr beeindruckt. Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,65 Prozent auf 50.245 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,53 Prozent auf 7.306 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann sogar 1,16 Prozent auf 28.840 Punkte. Damit erholten sich die Kurse etwas vom schwachen Vortag. Der Anstieg der Ölpreise hielt sich in Grenzen.

Am Mittwoch hatten die US-Börsen deutlich unter Drohungen Trumps gegen den Iran sowie weiteren Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor gelitten. Zuletzt drohte Trump mit der Einnahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg sowie anderer Öl-Infrastrukturpunkte, um die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte zu erlangen./gl/jha/

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