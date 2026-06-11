Nach kurstechnisch harten Monaten kämpft sich die Aktie des niederländischen Biotechnologie- und Diagnostikunternehmens Qiagen langsam zurück. Mit Kursen um 32 Euro notiert das Papier noch immer mehr als 30 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 47,60 Euro. Damit spiegelt die Börsenbewertung die Unsicherheit wider, die nach der Prognoseanpassung im Frühjahr entstanden ist. Prognosesenkung belastete die Stimmung Im ersten Quartal hatte Qiagen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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