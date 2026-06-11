Der Chrome-Browser hat ein Notfall-Update erhalten. Damit schließt Google gleich mehrere Sicherheitslücken, von denen eine schon aktiv von Angreifer:innen ausgenutzt wurde. So kannst du dich davor schützen. In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Google für seinen Chrome-Browser Updates. In den meisten Fällen drehen sie sich um neue Features oder Stabilitätsverbesserungen sowie das Beheben kleinerer Sicherheitsprobleme. Gravierendere Fehler im Code ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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