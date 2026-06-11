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US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren in 13 aufeinanderfolgenden Handelstagen 4,37 Milliarden Dollar, die längste Abflussserie seit Januar 2024. BTC fiel von über 80.000 Dollar im Mai auf rund 61.300 Dollar am 10. Juni und löste Zwangsliquidierungen von über einer Milliarde Dollar aus. Strategy verkaufte erstmals seit 2022 Bitcoin und brach damit sein Versprechen, niemals zu verkaufen. Hinzu kommt die US-Iran-Eskalation und eine hawkische Federal Reserve, die für 2026 keine Zinssenkungen mehr in Aussicht stellt. Trotz dieser Panik hält Standard Chartered sein Jahresziel von 100.000 Dollar aufrecht. Die Bitcoin Prognose spaltet die Analysten wie selten zuvor.

Bitcoin Prognose zwischen Iran-Krise, Rekord-Abflüssen und Analysten-Optimismus

Zwischen dem 15. Mai und dem 3. Juni verloren US-Spot-Bitcoin-ETFs in 13 Tagen 4,37 Milliarden Dollar und 59.351 BTC laut BeInCrypto. BlackRocks IBIT machte mit über 3,3 Milliarden Dollar den Großteil aus. Die geopolitische Lage verschärfte den Verkauf: Iran schoss am 8. Juni einen US-Apache nahe Hormus ab, US-Streitkräfte schlugen am 9. Juni gegen iranische Luftabwehr zurück, Iran reklamierte zudem Treffer auf 21 US-Militärziele in Bahrain, Kuwait und Jordanien. Ölpreise sprangen, BlackRock warnte vor einer Beschleunigung der Mai-Inflation, der Dollar zog an, ein klassischer Gegenwind für Bitcoin.

Vier Faktoren konvergierten und drückten BTC laut Coinfomania von 80.000 auf 61.300 Dollar: eine hawkische Fed, die historische ETF-Abflussserie, Strategys 32-BTC-Verkauf und die Iran-Krise. Standard Chartered hält dennoch sein Jahresziel von 100.000 Dollar, Bernstein sieht 150.000 Dollar. InvestingHaven erwartet 100.000 Dollar vor Dezember, sofern die 60.000-Dollar-Unterstützung hält. Selbst eine Rückkehr zum Allzeithoch von 126.080 Dollar wäre ein 2x, eine Rendite, die Monate des Kampfes durch Widerstände erfordert.

Pepeto (PEPETO)

Während BTC-Halter ihre Positionen liquidieren mussten und 4,37 Milliarden Dollar aus den ETFs flossen, sammelte Pepeto über 10 Millionen Dollar an Vorverkaufskapital ein. Das ist kein Geduldskapital, sondern Überzeugungskapital, das während der schwächsten Marktwoche des Jahres in die richtige Richtung lief.

Pepeto verändert, wie Meme-Coin-Halter Werte über Blockchains bewegen. PepetoSwap wickelt Trades gebührenfrei ab, eine Cross-Chain-Brücke funktioniert zum Nulltarif, und ein integrierter Vertragsprüfer scannt jeden Smart Contract vor dem Einstieg. Probleme, die auf anderen Netzwerken Geld kosten, langsame Transfers, hohe Gas-Gebühren und blindes Vertrauen, werden an einem Ort gelöst. Jeder Token kostet im Vorverkauf 0,0000001871 Dollar.

Der Weg vom Vorverkauf zum Binance-Listing folgt dem Muster, das frühe PEPE-Halter zu Gewinnern machte, und der Mitgründer des originalen Pepe Coin steht hinter diesem Projekt. SolidProof hat jeden Vertrag geprüft, bevor der Vorverkauf startete. Sobald das Listing live geht, verschwindet der Vorverkaufspreis dauerhaft.

Pepeto spiegelt Pepes 420-Billionen-Modell, das 2023 ohne Infrastruktur 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreichte. Laut CNN wurde ein SHIB-Einstieg von 8.000 Dollar zu 9 Millionen Dollar. Die Bitcoin Prognose zeigt den Weg zurück zu sechsstelligen Kursen, doch die Zeitspanne übertrifft das, was ein Listing-Fenster anbietet, während Fed und Iran-Krise jede Erholung verzögern.

Fazit

Die Bitcoin Prognose sieht einen Boden um 60.000 Dollar und einen Weg zu sechsstelligen Kursen. Doch ein 2x von 61.300 Dollar erfordert Monate des Kampfes durch Fed-Gegenwind und geopolitische Risiken. Pepeto füllt seinen Vorverkauf parallel, und Käufer sichern sich einen Preis, der beim Binance-Listing verschwindet. Wer über den Pepeto-Vorverkauf einsteigt, platziert sich auf der Seite des Listings.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Wie viel hat Pepeto im Vorverkauf eingesammelt?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar gesammelt, während die Bitcoin Prognose begrenzte Renditen bei großen Coins zeigt, ein Binance-Listing näher rückt und SolidProof jeden Vertrag geprüft hat. Einzelheiten auf der offiziellen Pepeto-Website.