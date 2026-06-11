Laserfiche wurde im "Enterprise Content Management Emotional Footprint 2026 Report" der Info-Tech Research Group als "Champion" in der Kategorie "Unternehmen" ausgezeichnet. Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management wurde auf der Grundlage von Bewertungen durch Endnutzer ausgezeichnet. Laserfiche wurde als "Champion" ausgezeichnet, da das Unternehmen einen erheblichen geschäftlichen Mehrwert, kontinuierliche Produktinnovationen und ein hervorragendes Kundenerlebnis bietet.

"Wir fühlen uns geehrt, von der Info-Tech Research Group als 'Champion' ausgezeichnet worden zu sein. Wir sind überzeugt, dass dies unsere Beziehungen zu unseren Kunden und unser Engagement für deren langfristigen Erfolg unterstreicht", sagte Thomas Phelps, CIO und SVP für Unternehmensstrategie bei Laserfiche. "Wir sind unseren Kunden dankbar für die Zusammenarbeit mit uns bei der Umsetzung ihrer Anforderungen an KI-gestützte Lösungen für das Informationsmanagement. Von den 285 Kunden, die in diesem Jahr an einer Umfrage von Info-Tech teilgenommen haben, gaben 99 an, dass sie eine Vertragsverlängerung planen."

Der Emotional Footprint-Bericht der Info-Tech Research Group quantifiziert die Endbenutzererfahrung und den Mehrwert, den ein bestimmtes Produkt bietet, sowie die Beziehung der Endbenutzer zum Anbieter. Laserfiche erzielte einen Net Emotional Footprint-Wert von 94 und einen CX-Wert von 9,2.

Die Emotional Footprint-Berichte der Info-Tech Research Group basieren auf authentischen Nutzerbewertungen. Laserfiche-Bewertungen lauten unter anderem wie folgt:

"Es kann einfach alles. Dokumentenverwaltung und -aufbewahrung, sodass Benutzer nur Zugriff auf das haben, was sie benötigen. Bei korrekter Einrichtung ist es ein wahrer Segen für das Management." IT-Administrator in der öffentlichen Verwaltung

"Erstens schätze ich vor allem die Unternehmenskultur bei Laserfiche; alle Mitarbeiter, mit denen ich im gesamten Unternehmen zu tun hatte, sind aufgeschlossen und helfen einem gerne und freundlich weiter. Zweitens ist Laserfiche sehr intuitiv, wenn man mit relationalen Datenbanken vertraut ist, und auch für diejenigen, die damit keine Erfahrung haben, leicht zu erlernen." IT-Administrator im öffentlichen Dienst

Laserfiche unterstützt Unternehmen dabei, komplexe betriebliche Prozesse durch KI-gestütztes Content-Management zu optimieren. Im April 2026 führte das Unternehmen agentenbasierte KI-Funktionen ein, um mehrstufige Aufgaben mithilfe natürlicher Sprache zu automatisieren. Diese Laserfiche AI Agents ergänzen die wachsende Palette an KI-Funktionen der Plattform, darunter ein Chat in natürlicher Sprache für Einblicke in Dokumente, die intelligente Extraktion von Metadaten und die automatisierte Zusammenfassung von Dokumenten.

"In der Unternehmenswelt kommt es bei der Auswahl eines Technologieanbieters ebenso sehr auf Vertrauen und Zuverlässigkeit an wie auf die Funktionen", sagte Kevin Gray, Chief Technology Officer bei Metrolink. "Wir bei Metrolink legen Wert darauf, mit Anbietern wie Laserfiche zusammenzuarbeiten, die nicht nur innovativ sind, sondern auch sehr kooperativ und an unserem Erfolg interessiert."

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Über die Info-Tech Research Group

Die Info-Tech Research Group ist eines der weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen und betreut über 30.000 IT- und HR-Fachleute. Das Unternehmen erstellt unvoreingenommene, hochrelevante Forschungsergebnisse und bietet Beratungsdienstleistungen an, um Führungskräften dabei zu unterstützen, strategische, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen. Seit fast 30 Jahren arbeitet Info-Tech eng mit Teams zusammen, um ihnen alles zu bieten, was sie benötigen, von umsetzbaren Tools bis hin zur Beratung durch Analysten, damit sie messbare Ergebnisse für ihre Unternehmen erzielen können. Um mehr über die Geschäftsbereiche von Info-Tech zu erfahren, besuchen Sie bitte SoftwareReviews für Einblicke in den Softwarekauf oder McLean Company für Personalforschung und Beratungsdienstleistungen.

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe und der Verwaltung ihrer Inhalte mit KI-gestützten Lösungen unterstützt. Durch skalierbare Arbeitsabläufe, anpassbare Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche-Dokumentenverwaltungsplattform die Geschäftsabwicklung. Organisationen jeder Größe von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

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