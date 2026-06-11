Der Tank- und Ladekarten-Anbieter DKV Mobility erweitert sein internationales Angebot: Ab sofort bietet das Unternehmen seine Ladelösungen für Zuhause (@home) und den Arbeitsplatz (@work) auch in der Schweiz und Italien an. Zuvor war in beiden Ländern über DKV nur öffentliches Laden (@road) möglich. Vergangenen Sommer hat DKV Mobility die Marke von einer Million Ladepunkten in seinem Ladenetz geknackt, wie damals Geschäftsführer Sven Mehringer bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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