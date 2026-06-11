ChatGPT und Co. werden inzwischen auch zum Checken der Nachrichten genutzt. Eine aktuelle MIT-Studie warnt vor den Folgen: Proband:innen wurden mit KI deutlich schlechter darin, Fake News zu identifizieren. Eine aktuelle Studie des MIT Media Lab zeigt: Wer sich einen Monat lang auf KI-Systeme zur Faktenprüfung verlässt, wird anschließend schlechter darin, Falschinformationen selbst zu erkennen, sobald der Chatbot nicht mehr zur Verfügung steht. Dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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