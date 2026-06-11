Gold und Silber wackeln und der Kampf um Rohstoffe eskaliert. China sichert sich Projekte. Die Vereinigten Staaten reagieren mit dem Dominance Act. Für Anleger kann genau hier die nächste Chance liegen.Gold, Silber, Bitcoin und große Aktienindizes stehen unter Druck. Jan Willhöft von AXINO Capital sieht darin aber nicht nur kurzfristige Nervosität. Im Hintergrund läuft ein globaler Kampf um Rohstoffe, Lieferketten und strategische Macht. Besonders wichtig ist der neue Dominance Act der Vereinigten Staaten. Er soll die Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen verringern. Im Fokus stehen Kupfer, Nickel, Lithium, Kobalt, Graphit, seltene Erden und Gold. Projekte in verbündeten Ländern …
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