Vancouver, British Columbia - 11. Juni 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) ("FintechWerx" oder das "Unternehmen") freut sich, die Markteinführung von MerchantWerx 2.0 bekannt zu geben, einer verbesserten Plattform für das Onboarding von Händlern und das Partnermanagement, die zur Unterstützung von Händlern, unabhängigen Vertriebsorganisationen ("ISO"), Vermittler, Zahlungsdienstleistern, Finanztechnologieunternehmen und anderen Vertriebspartnern entwickelt wurde.

Die Markteinführung folgt auf den Abschluss einer Lizenz- und Dienstleistungsvereinbarung (die "Vereinbarung") vom 1. Juni 2026 mit Secure Digital Payments Corp. ("SDP"), einer unabhängigen Partei, welcher zufolge FintechWerx die Rechte erworben hat, die Technologie von SDP für Händler-Onboarding und Partnermanagement weltweit in gemeinsam vereinbarten Rechtsräumen zu vermarkten, zu vertreiben, in Unterlizenz zu vergeben, zu integrieren und zu unterstützen.

MerchantWerx 2.0 baut auf den bestehenden Onboarding-Funktionen von FintechWerx auf, indem es eine breitere Palette von Tools für die Verwaltung von Händleranwendungen, die Identitätsprüfung, die Geschäftsüberprüfung, die Dokumentenerfassung, die Unterstützung bei der Risikoprüfung, elektronische Signaturen, die Kommunikationsnachverfolgung, mehrsprachiges Onboarding, die White-Label-Bereitstellung, konfigurierbare Workflows und die Partnerverwaltung bereitstellt.

Im Rahmen der Vereinbarung wurde FintechWerx eine nicht ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz für die Vermarktung, den Vertrieb, die Unterlizenzierung und die Integration der Technologie in Produkte und Umgebungen von Drittanbietern sowie die Bereitstellung von Supportdiensten für Kunden, die die Plattform nutzen, gewährt. SDP wird weiterhin Wartung, Supportdienste, Plattformverbesserungen und zukünftige Änderungen an der Technologie bereitstellen.

Die Vereinbarung sieht eine anfängliche Laufzeit von einem Jahr mit automatischer Verlängerung um ein Jahr vor, sofern sie nicht gemäß den Bedingungen der Lizenzvergabe gekündigt wird. Als Gegenleistung für die Erteilung der Lizenz hat der Lizenznehmer dem Lizenzgeber fünfundachtzigtausendzweiundsechzig (85.062) Stammaktien (jeweils eine "Aktie") des Lizenznehmers auszugeben, was einem Wert 50.000 US$ entspricht, geteilt durch den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange (der "CSE") oder einer anderen Börse, an der die Aktien zum Zeitpunkt der Ausgabe notiert sind, für die 10 Handelstage vor dem Ausgabedatum, vorbehaltlich eines anderen Kurses, der von den Richtlinien der CSE verlangt werden kann, wobei die Ausgabe der Aktien am ersten Tag der Laufzeit und am ersten Tag des nachfolgenden Verlängerungszeitraums fällig ist.

Die Markteinführung von MerchantWerx 2.0 stellt den nächsten Schritt in der auf die Unterstützung von Händlern ausgerichteten von FintechWerx dar und erweitert die Fähigkeit des Unternehmens, den gesamten Onboarding-Lebenszyklus von der Anwendungsaufnahme und -Verifizierung über Underwriting, Genehmigung, Aktivierung und fortlaufendes Partnermanagement zu unterstützen.

Laut George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx, ist das Onboarding von Händlern nach wie vor einer der am stärksten fragmentierten betrieblichen Abläufe in der Zahlungsbranche.

"Durch die Erweiterung unserer Onboarding-, Compliance-, Underwriting-, Dokumentenmanagement- und Partnerverwaltungsfunktionen bieten wir Händlern und Zahlungspartnern eine umfassendere Betriebsebene", so Hofsink. "Das stärkt unsere Fähigkeit, das Wachstum im gesamten FintechWerx-Ökosystem zu unterstützen."

Mit der Einführung von MerchantWerx 2.0 hat FintechWerx seine Funktionen zur Unterstützung von Händlern über das traditionelle Onboarding hinaus zu einer besser konfigurierbaren Plattform für die Akquisition von Händlern, die Compliance-Verwaltung, den Underwriting-Support, das Dokumentlebenszyklusmanagement und das von Partnern gesteuerte Wachstum erweitert.

Über Secure Digital Payments Corp.

Secure Digital Payments Corp. entwickelt Technologien für das Händler-Onboarding und das Partnermanagement für Zahlungsdienstleister, unabhängige Vertriebsorganisationen, Vermittler und Fintech-Unternehmen. Die Plattform unterstützt die Verwaltung von Händleranwendungen, die Identitäts- und Geschäftsprüfung, die Dokumentenerfassung, Underwriting-Workflows, Compliance-Prozesse und die administrative Aufsicht über eine zentrale Onboarding-Umgebung.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Onboarding-, Zahlungs-, Identitätsverifizierungs-, Betrugspräventions- und Datendienste für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleister bereitstellt und eine Alternative zur Nutzung einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bietet. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Services Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.X.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt", "glaubt" oder "erwartet" bzw. durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "sollten" oder "würden". Diese Informationen und Aussagen, die hierin als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem in Bezug auf: die erwartete Markteinführung, Integration, Leistung und den Nutzen der Onboarding-Plattform sowie die Lizenzvereinbarung mit Secure Digital Payments Corp., die erwartete Unterstützung, Wartung und Weiterentwicklung der Plattform durch Secure Digital Payments Corp., die erwartete Verbesserung der Möglichkeiten zur Händlerakquise und -einbindung, die erwarteten kommerziellen und operativen Ergebnisse, die sich aus der Beziehung zwischen FintechWerx und Secure Digital Payments Corp. ergeben, die erwartete Akzeptanz und Nutzung der Plattform durch Kunden und Partner sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Technologie zu vermarkten, zu vertreiben, in Unterlizenz zu vergeben, zu unterstützen und zu integrieren.

Obwohl FintechWerx der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen sowie andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann FintechWerx keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat FintechWerx mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem die Annahme, dass die Marktgrundlagen die Tragfähigkeit der FintechWerx-Plattform stützen werden, dass die Onboarding-Technologie erfolgreich in die Betriebsabläufe und das kommerzielle Angebot des Unternehmens integriert wird, dass Secure Digital Payments Corp. weiterhin Support, Wartung, Erweiterungen und Anpassungen der Plattform gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung bereitstellen wird, die Verfügbarkeit der für die Durchführung der geplanten zukünftigen Aktivitäten von FintechWerx erforderlichen Finanzierung, dass Kunden und Partner die Plattform wie erwartet annehmen werden sowie die Verfügbarkeit und die Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten.

Der Ausgang der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse unterliegt bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von FintechWerx wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter unter anderem: die Auswirkungen makroökonomischer Unsicherheiten und Marktvolatilität; die finanzielle Performance von FintechWerx, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsergebnisse und der diesen Erwartungen zugrunde liegenden Annahmen sowie der Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von FintechWerx, Kunden zu gewinnen und zu binden; die Fähigkeit von FintechWerx, sich in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu behaupten; die Fähigkeit von FintechWerx, geänderte oder neue Branchenstandards, Gesetze und Vorschriften, die für seine Geschäftstätigkeit gelten, einzuhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung, Integration, Leistung, dem Support, der Weiterentwicklung, der Vermarktung oder der Kündigung der Vereinbarung mit Secure Digital Payments Corp.; sowie erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben die Einschätzungen und Annahmen des Managements von FintechWerx ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder. FintechWerx übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen bzw. das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt noch abgelehnt.

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