DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BROADCOM 24/31 US11135FBY60 12.06.2026 HZE/EOT
BROADCOM 25/30 US11135FCF62 12.06.2026 HZE/EOT
BROADCOM 25/32 US11135FCG46 12.06.2026 HZE/EOT
BROADCOM 25/32 US11135FCL31 12.06.2026 HZE/EOT
BROADCOM 25/38 US11135FCX78 12.06.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BROADCOM 24/31 US11135FBY60 12.06.2026 HZE/EOT
BROADCOM 25/30 US11135FCF62 12.06.2026 HZE/EOT
BROADCOM 25/32 US11135FCG46 12.06.2026 HZE/EOT
BROADCOM 25/32 US11135FCL31 12.06.2026 HZE/EOT
BROADCOM 25/38 US11135FCX78 12.06.2026 HZE/EOT
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