Die Zalando-Aktie sorgt aktuell wieder für Aufmerksamkeit. Nach einer längeren Schwächephase hat sich der Kurs deutlich vom Jahrestief erholt und gehört zu den stärksten Werten im DAX. Gleichzeitig liefern die jüngsten Geschäftszahlen mehrere Gründe, warum Anleger wieder optimistischer auf den Online-Modehändler blicken. Zalando-Aktie startet durch Die Zalando-Aktie gehört in den vergangenen Handelstagen zu den stärksten Werten im DAX und setzt damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de