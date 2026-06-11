Bitcoin hat erneut die Marke von 60.000 US$ getestet und damit die wichtigste Unterstützung des bisherigen Jahres erreicht. Während viele Anleger nach dem Rückgang vorsichtiger geworden sind, zeigen aktuelle On-Chain-Daten ein überraschendes Bild. Vor allem große Investoren scheinen die Schwächephase aktiv genutzt zu haben. Bitcoin-Kurs am Tiefpunkt? Diese Daten machen Hoffnung Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt angespannt. Nach dem Rückgang auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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