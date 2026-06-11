© Foto: wO-GeminiDer argentinische Peso taumelt: Nach einer kurzen Phase der Erholung nähert sich die Währung im Juni 2026 rasant ihren historischen Tiefständen. Steht das Land vor dem nächsten Finanzbeben?Der Optimismus zu Jahresbeginn ist verflogen. An den Finanzmärkten in Buenos Aires wächst die Nervosität, denn der argentinische Peso hat innerhalb weniger Wochen fast seine gesamten Gewinne des Jahres wieder abgegeben. Aktuell steuert die gebeutelte Währung mit schnellen Schritten auf psychologisch kritische Marken zu: Das Jahrestief bei rund 1.475 Peso je US-Dollar ist in greifbarer Nähe - und auch das historische Allzeittief von knapp 1.492 Peso rückt gefährlich nah. Hinter diesem plötzlichen …
Enthaltene Werte: XD0002751630,XS0501195993Den vollständigen Artikel lesen
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