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Mastercard verband am 3. Juni 3,7 Milliarden Karten in über 210 Ländern mit Solana Stablecoin-Zahlungen on-chain. Der SOL-Kurs sitzt trotzdem 78 Prozent unter seinem Allzeithoch bei rund 64 Dollar. Goldman Sachs verkaufte seine gesamte SOL-ETF-Position, 624.666 SOL wurden am 7. Juni freigeschaltet. Morgan Stanley ermöglicht Kunden seit 5. Juni, SOL gegen ETF-Anteile zu verleihen. Die Alpenglow-Aktualisierung erhielt 98,27 Prozent Validatoren-Zustimmung. Doch reicht das gegen den Iran-getriebenen Risk-off, der den Solana-Kurs trotz Adoption drückt?

Solana News zwischen Mastercard-Integration und Token-Unlock-Druck

SOL handelt am 10. Juni bei rund 64 Dollar, nachdem der Kurs innerhalb einer Woche um über 18 % gefallen war laut Coinbase. Das Allzeithoch lag bei 293 Dollar am 19. Januar 2025, und der aktuelle Preis bedeutet einen Rückgang von 78 %. Am 7. Juni wurden 624.666 SOL-Token freigeschaltet, und weitere 200.000 SOL folgen Mitte des Monats, was den Angebotsdruck erhöht. Forward Industries überwies 455.784 SOL im Wert von 31,87 Millionen Dollar an Coinbase Prime und weckte damit Spekulationen über einen Teilverkauf der größten Corporate-SOL-Position. Der Fear and Greed Index steht bei 10 und signalisiert extreme Angst, verstärkt durch die US-Iran-Eskalation und steigende Ölpreise.

Mastercard routet jetzt Stablecoin-Abrechnungen über Solana. Morgan Stanley bietet Kunden, SOL gegen ETF-Anteile zu verleihen das verringert den institutionellen Verkaufsdruck. Goldman Sachs hingegen verkaufte seine gesamte SOL-ETF-Position. SEC und CFTC haben SOL bereits im April 2026 als digitale Ware anerkannt, doch der umfassendere CLARITY Act wartet weiter auf eine Senatsabstimmung, die bis Ende Juli oder Anfang August rutschen könnte. Die Alpenglow-Aktualisierung passierte mit 98,27 Prozent Zustimmung, Firedancer läuft auf rund 207 Mainnet-Validatoren.

Changelly prognostiziert 84 Dollar bis Ende Juni, falls die Unterstützung bei 64 Dollar hält, und die Solana News deuten darauf hin, dass diese Marke entscheidend wird. CoinDCX sieht 87 Dollar, wenn Kaufvolumen zurückkehrt und der Widerstand bei 86 Dollar bricht. InvestingHaven gibt eine Spanne von 75 bis 150 Dollar für 2026 an, abhängig von der Adoption und dem Ökosystem-Wachstum. Selbst ein Anstieg auf 150 Dollar in den Solana News verdoppelt das Kapital von hier aus, was solide klingt, aber weit entfernt von dem bleibt, was Presale-Einstiege bei einem Listungsereignis liefern können.

Pepeto: Die Börse, die das klügste Kapital dieses Zyklus aufnimmt

Mastercard wählte Solana für die Stablecoin-Abwicklung für 3,7 Milliarden Karten, und SOL fiel trotzdem um 78 Prozent unter sein Allzeithoch. Diese Lücke zwischen Adoption und Kurs zeigt, wie wenig fundamentale Nachrichten Large-Caps in einem Iran-belasteten Risk-off-Markt bewegen. Pepeto sammelte in genau dieser Phase über 10 Millionen Dollar, weil ein Sieben-Nullen-Einstieg vor einem Listing keine 38 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung mitschleppt.

Pepeto steht bei über 10 Millionen Dollar bei einem Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar, vollständig geprüft von SolidProof vom ersten bis zum letzten Vertrag, und das Volumen an Kapital, das während dieses Crashs einfließt, bestätigt, dass die Wallets, die diese Börse finanzieren, das Ergebnis der Listung bereits berechnet haben. Die größte Stärke von Pepeto ist die funktionierende Handelsbörse, die für sofortige Swaps, geschützte Cross-Chain-Transfers und null Gebühren auf jede Transaktion konzipiert wurde.

Die gesamte Börse verarbeitet bereits echte Trades jeden Tag, während Large-Caps durch Token-Unlocks fallen, und gibt jedem Wallet darin einen konkreten Vorteil gegenüber Coins, die Produkte versprechen, aber keine liefern. SolidProof hat jeden Smart Contract hinter dem Presale und jedes Tool auf der Börse verifiziert, sodass PepetoSwap und die Bridge beide eine vollständige unabhängige Prüfung bestanden haben.

PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus, die Cross-Chain-Brücke verschiebt Token ohne Kosten zwischen Chains. Während die Solana News von Token-Unlocks und Kursrückgängen berichten, wächst der Pepeto-Vorverkauf mit jedem Handelstag. Jede Woche ohne Erholung bei SOL ist eine weitere Woche, in der sich Pepeto mit Wallets füllt, die sehen, was ein Large-Cap nicht liefern kann.

Fazit

Der Markt nähert sich einer Wende, während institutionelle Katalysatoren aufgebaut werden und die Angst den Tiefpunkt erreicht. SOL profitiert von Mastercard und ETF-Struktur, während Pepeto von über 10 Millionen Dollar, einer funktionierenden Börse und dem Mitgründer profitiert, der den originalen Pepe Coin ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat. Wenn die Erholung beginnt, entscheiden die Einstiege während der Angst, wer die Renditen erhält, und die Solana News bestätigen, dass das Presale-Fenster sich schließt, sobald die Binance-Listung kommt. Abwarten, während der SOL-Kurs sich erholt, bedeutet zu verpassen, was Timing und früher Einstieg liefern.

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