Der deutsche Leitindex atmet auf und beendet am Donnerstag seine jüngste Verlustserie. Trotz neuer Drohungen aus den USA im Iran-Konflikt blieben die Anleger gelassen. Vielmehr sorgte starker Rückenwind von den US-Märkten für die nötige Zuversicht auf dem Parkett. Selbst die Zinsentscheidung der EZB bremste die Gegenbewegung nicht aus.Positive Impulse kamen aus den USA, wo weitere Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran die Anleger nicht mehr beeindruckt hatten. Vielmehr sorgten dort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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