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Mit Handtaschen, Rucksäcken etc. ist VERA BRADLEY vor allem in den USA bekannt geworden. Die Produkte sind im mittleren Preissegment angesiedelt - von "Luxus" kann nicht die Rede sein. Das entscheidende Asset ist hier eine erfrischende Unverwechselbarkeit, aber: Der Aktienkurs befindet sich seit 2011 im Rückwärtsgang.Heute haben gute Q1-Zahlen für etwas neue Hoffnung gesorgt. Der Umsatz lag mit 55,7 Mio. $ immerhin 13 % über der Erwartung sowie 7,8 % über Vorjahr. Das Ergebnis wurde verbessert, es blieb aber bei einem Verlust von 0,09 $ je Aktie gegenüber - 0,33 $ laut Erwartung.Für das laufende Fiskaljahr 2027 wird ein Umsatz zwischen 255 und 270 Mio. $ angesetzt. Mit dem Effizienzprogramm "Sunshine" soll das operative Ergebnis um mindestens 50 % ausgebaut werden. Der entscheidende Knackpunkt: Auf Sicht wird die Verlustzone noch nicht verlassen.Dass die Aktie heute fast 5 % anzieht, ist ein beachtliches Lebenszeichen. Direkt kaufen muss man diesen Titel allerdings nicht, 95 Mrd. $ Börsenwert und KUV 0,35 wirken nicht magnetisch, solange in den bevorstehenden Quartalen noch mit Verlusten zu rechnen ist.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.