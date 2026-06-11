Ein Mann wurde zu Unrecht verhaftet und 50 Tage lang im Gefängnis festgehalten. Der Grund: Eine KI hatte den Familienvater per Gesichtserkennung als möglichen Täter identifiziert. Mittlerweile setzen mehrere Polizeieinheiten auf der ganzen Welt auf Künstliche Intelligenz, um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Arbeitserleichterung kann aber schnell nach hinten losgehen, wie mehrere Fälle gezeigt haben. So wurde in einem KI-generierten Polizeibericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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