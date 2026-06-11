© Foto: Michael Piepgras - CHROMORANGEEine fast stillgelegte Salzfirma wird zum Börsenstar. In Nigeria treiben Kleinanleger sogar Zombie-Aktien nach oben - und die Warnsignale werden immer lauter. Die Hintergründe. In Nigeria läuft eine Börsenrallye, die selbst erfahrene Marktbeobachter staunen lässt. Die Aktie von Union Dicon Salt ist in diesem Jahr laut Bloomberg um fast 250 Prozent gestiegen, obwohl die Fabrik seit Jahren praktisch stillsteht und seit 2004 kaum noch Salz produziert wurde. Dieser Fall ist das grellste Symbol eines Börsenfiebers, das Lagos erfasst hat. Immer mehr Kleinanleger handeln über günstige Apps, teils mit Einstiegssummen von nur 5.000 Naira - weniger als fünf US-Dollar. Ende 2025 …
Enthaltene Werte: NGSEPLAT0008,ZAE000060067Den vollständigen Artikel lesen
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