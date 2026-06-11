Ganz plötzlich ist er da: der Adobe Acrobat Reader für Android Auto. Ohne Ankündigung sorgt die PDF-App im Auto für Verwunderung: Was soll man damit im Auto denn machen? Die Antwort verbirgt sich einer neuen Audio-Funktion. Das Angebot an Apps für Android Auto wächst stetig weiter. Neben klassischen Funktionen wie Navigation, Musikstreaming und Messaging holt Google jetzt eine Funktion ins Fahrzeug, die man hier allerdings nicht unbedingt erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n