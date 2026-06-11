Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk steht vor einem historischen Schritt an die Börse. Die Nachfrage nach den Papieren sprengt bereits vor dem ersten Handelstag alle bisher gekannten Dimensionen. Sowohl Großanleger als auch Kleinanleger reißen sich förmlich um die Zuteilung. Ein gigantischer Hype ist entbrannt.- Rekord-Börsengang mit 75 Milliarden Dollar Volumen bei einer Bewertung von 1,8 Billionen Dollar steht kurz bevor.- Massive Überzeichnung durch Kleinanleger und Institutionelle wie BlackRock ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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