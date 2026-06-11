Im Vorfeld der geplanten Börsengänge sollen die KI-Rivalen OpenAI und Anthropic versuchen, sich über Preissenkungen gegenseitig Kund:innen abzuluchsen. Davon könnten sowohl private Nutzer:innen als auch Firmenkund:innen profitieren. Sowohl ChatGPT-Erfinder OpenAI als auch Claude-Anbieter Anthropic streben an die Börse. Beide KI-Firmen haben entsprechende Unterlagen bei der zuständigen US-Börsenaufsicht SEC eingereicht -Â Details sind aber nicht bekannt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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