Entwickler können nun Websites, Webanwendungen und mobile Apps auf den neuesten Betriebssystemen von Apple testen, bevor diese öffentlich veröffentlicht werden

TestMu AI (ehemals LambdaTest), die weltweit erste Full-Stack-Plattform für Agentic AI Quality Engineering, gab heute bekannt, dass sie auf ihrer Cloud-Testplattform ab dem ersten Tag Unterstützung für die neu vorgestellten Betriebssysteme von Apple, macOS Golden Gate und iOS 27 Beta, bietet.

Auf der Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 vorgestellt, bringen macOS Golden Gate und iOS 27 bedeutende Plattform-Updates mit sich, die sich auf die Anwendungskompatibilität, die Benutzererfahrung und die Leistung auswirken werden. Beide Betriebssysteme stehen nun am selben Tag, an dem Apple seine Beta-Versionen veröffentlicht hat, auf TestMu AI zum Testen bereit, sodass Entwicklerteams Probleme bereits Monate vor der offiziellen Einführung, die Millionen von Nutzern weltweit erreichen wird, identifizieren können.

macOS Golden Gate ist über die TestMu AI Real Time Testing-Plattform verfügbar, während iOS 27 Beta auf der TestMu AI Real Device Cloud für die neuesten iPhone- und iPad-Modelle bereitgestellt wird.

"Die WWDC markiert den Beginn einer entscheidenden Testphase für jedes Team, das Produkte auf Apple-Plattformen veröffentlicht", sagte Mudit Singh, Mitbegründer und Leiter der Wachstumsabteilung bei TestMu AI. "Wir haben den Day-Zero-Support eingeführt, damit Teams sofort mit dem Testen beginnen können, ohne eine eigene Infrastruktur einrichten oder warten zu müssen. Entwickler und Tester können ihre Websites und Anwendungen auf macOS Golden Gate und iOS 27 validieren, kritische Änderungen frühzeitig erkennen und mit vollständiger Transparenz über das Verhalten ihrer Websites und mobilen Apps in die öffentliche Einführung gehen."

Apples neuestes Betriebssystem, macOS Golden Gate, führt mehrere Änderungen auf Plattformebene ein, die Entwickler beim Testen berücksichtigen müssen. Mit macOS Golden Gate vollendet Apple die Abkehr von Intel-Prozessoren und macht es zur ersten macOS-Version, die ausschließlich Apple Silicon unterstützt. Außerdem bietet es eine intelligentere Siri mit Apple Intelligence, ein überarbeitetes Spotlight und eine Suchinfrastruktur, die neue Daten nahezu sofort indexiert, Designverbesserungen im Bereich "Liquid Glass", Verbesserungen bei der Barrierefreiheit sowie eine erweiterte Display-Unterstützung.

iOS 27 konzentriert sich hingegen auf Leistungsoptimierungen und die Weiterentwicklung der Plattform. Zu den Neuerungen zählen ein überarbeiteter CPU-Scheduler, der die Reaktionsgeschwindigkeit auf älteren Geräten verbessert, optimierte Flyover-Bilder in "Karten", iCloud-Freigabealben in voller Auflösung, die auch auf Android- und Windows-Geräten funktionieren, erweiterte Kindersicherungsfunktionen über Kinderkonten sowie weitere Verfeinerungen des "Liquid Glass"-Designsystems. iOS 27 unterstützt dieselben Geräte wie iOS 26, darunter Modelle von den neuesten iPhones bis hin zum iPhone 11.

Mit TestMu AI Real-Time Testing können Entwickler Websites und Webanwendungen sofort in Safari, Chrome und Firefox unter macOS Golden Gate Beta testen.

Für das Testen mobiler Anwendungen bietet die TestMu AI Real Device Cloud Zugriff auf echte Geräte mit iOS 27, auf denen Teams Gesten, GPS-basierte Funktionen, das Netzwerkverhalten unter unterschiedlichen Verbindungsbedingungen, Push-Benachrichtigungen und andere betriebssystemabhängige Funktionen überprüfen können, die in Simulatoren nicht genau nachgebildet werden können.

"Da Betriebssysteme immer komplexer werden, vergrößert sich die Kluft zwischen dem Verhalten im Simulator und dem tatsächlichen Verhalten der Geräte weiter", fügte Singh hinzu. "Das Testen auf realen Geräten mit Beta-Betriebssystemen hilft den Teams, Probleme frühzeitig zu erkennen, das Release-Risiko zu verringern und den Nutzern beim Upgrade ein nahtloses Erlebnis zu bieten."

Über TestMu AI

TestMu AI (ehemals LambdaTest) ist eine Full-Stack-Plattform für agentenbasiertes KI-Qualitätsengineering, die Teams in die Lage versetzt, intelligente Tests durchzuführen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet End-to-End-KI-Agenten für die Planung, Erstellung, Ausführung und Analyse der Softwarequalität. Die Plattform ist von Grund auf KI-nativ und ermöglicht das Testen von Web-, Mobil- und Unternehmensanwendungen in jeder Größenordnung auf realen Geräten, in realen Browsern und in benutzerdefinierten realen Umgebungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.testmuai.com.

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