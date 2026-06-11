© Foto: Seth Wenig/AP/dpaDer größte Börsengang aller Zeiten steht vor der Tür: Doch hinter SpaceX steckt mehr als Raketen. Warum der Konzern zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters werden könnte.Der größte Börsengang der Geschichte steht unmittelbar bevor. SpaceX notiert ab diesem Freitag unter dem Kürzel SPCX an der Nasdaq zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie und einer angestrebten Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar. Mit einem geplanten Emissionserlös von etwa 75 Milliarden US-Dollar soll aus dem IPO das Börsenereignis des Jahres werden. SpaceX positioniert sich zunehmend als Infrastrukturkonzern für das digitale Zeitalter. Die Idee, rechenintensive Aufgaben künftig in erdnahe …
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