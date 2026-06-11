Die Erleichterung an den Märkten ist am Donnerstagabend förmlich greifbar. US-Präsident Donald Trump hat die geplanten Militärschläge gegen den Iran überraschend abgeblasen. Händler atmen tief durch, während die Ölpreise rasant nach unten rauschen. Das ist bisher bekannt.Was für eine dramatische Kehrtwende im Nahen Osten. Nur wenige Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump noch mit brutalen Vergeltungsschlägen gedroht und ein Vorgehen gegen die iranische Ölinfrastruktur angekündigt hatte, folgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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