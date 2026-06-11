Die Palantir-Aktie hat seit der Umkehr am Widerstandsbereich von 161,45 US$ rund -22% eingebüßt. Nach dem scharfen Rücklauf steht der KI-Highflyer nun erneut an einer wichtigen Unterstützungszone. Wird diese nicht verteidigt, droht sich der Abwärtstrend weiter zu verschärfen. Jahrestief bleibt im Visier Die Palantir-Aktie scheiterte zuletzt deutlich im Bereich von 153,99 bis 161,45 US$. Genau dort setzte die jüngste Abwärtsbewegung ein, die den Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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