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WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
XTB
11.06.2026 20:17 Uhr
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BÖRSE HEUTE: Wall Street startet Erholung - DAX gewinnt nach EZB-Zinsentscheid (11.06.2026)

Die Börse Heute zeigt sich deutlich freundlicher als in den vergangenen Tagen. Nach den kräftigen Rücksetzern der Vorwoche greifen Anleger wieder beherzt zu und sorgen sowohl an der Wall Street als auch an Europas Börsen für steigende Kurse. Besonders Technologiewerte und Halbleiteraktien profitieren von neuen Impulsen aus dem KI-Sektor sowie von der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt.

Für die Börse Aktuell stehen dabei gleich mehrere Themen im Mittelpunkt: die überraschende Kehrtwende von Donald Trump in der Iran-Frage, die jüngste EZB-Zinsentscheidung sowie die mit Spannung erwarteten Börsenpläne von SpaceX und OpenAI.

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