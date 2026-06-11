© Foto: Dilara Irem Sancar - AnadoluOpenAI prüft deutliche Preissenkungen für KI-Dienste. Hintergrund ist der wachsende Druck durch Anthropic und eine zunehmende Kostenskepsis bei Unternehmen.OpenAI prüft offenbar deutliche Preisnachlässe für seine KI-Dienste, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Unternehmen reagiert damit auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck durch den Rivalen Anthropic und auf die wachsende Zurückhaltung vieler Unternehmenskunden bei den Ausgaben für Künstliche Intelligenz. OpenAI denkt über niedrigere Preise nach Nach Informationen aus mit den Überlegungen vertrauten Kreisen erwägt OpenAI erhebliche Senkungen bei den sogenannten Tokens. Diese bilden die zentrale Abrechnungseinheit vieler …
Enthaltene Werte: US90353T1007,WSOANTHRO000,WSOOPENAI000Den vollständigen Artikel lesen
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