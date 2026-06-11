© Foto: UnsplashTrump hat die strategische Öl-Reserve massiv angezapft, während die Straße von Hormus blockiert bleibt. Je länger die Krise dauert, desto größer wird das Risiko eines Preisschocks, warnen Experten.Die USA greifen immer stärker auf ihre strategischen Ölreserven zurück - und genau das sorgt an den Energiemärkten zunehmend für Nervosität. Während die Straße von Hormus nach der Eskalation zwischen den USA und dem Iran blockiert bleibt, ist die amerikanische Notfallreserve auf den niedrigsten Stand seit der Reagan-Ära gefallen. Nach Angaben des US-Energieministeriums wurden seit Beginn des Iran-Krieges bereits 66 Millionen Barrel aus der Strategic Petroleum Reserve (SPR) entnommen. Präsident …
Enthaltene Werte: XC0009677409,XC0007924514Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE