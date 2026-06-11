LONDON, Ontario, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute Folgendes bekannt:

(i) ein garantiertes öffentliches Angebot in den USA und Kanada (das "öffentliche Angebot") von 1.028.645 Stammaktien zu einem Preis von 15,20 US-Dollar (21,20 CAD) je Stammaktie (der "Ausgabepreis"), wodurch dem Unternehmen im Rahmen des öffentlichen Angebots ein Bruttoerlös von 15.635.404 US-Dollar zufließt, vor Abzug von Emissionsabschlägen und Kosten des öffentlichen Angebots; und

(ii) eine gleichzeitige, nicht vermittelte Privatplatzierung (das "LIFE-Angebot") von bis zu 471.698 Stammaktien zum Ausgabepreis je Stammaktie, wodurch dem Unternehmen im Rahmen des LIFE-Angebots ein Bruttoerlös von bis zu 7.169.810 US-Dollar zufließt, vor Abzug etwaiger Vermittlungsgebühren und sonstiger Kosten des LIFE-Angebots,

woraus sich für das Unternehmen ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 22.805.214 US-Dollar ergibt, vor Abzug von Abschlägen, Gebühren und sonstigen Angebotskosten (zusammenfassend das "Angebot").

Canaccord Genuity fungiert als alleiniger Bookrunner für das öffentliche Angebot. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot hat das Unternehmen eine Emissionsvereinbarung mit Canaccord Genuity als Vertreter der verschiedenen Konsortialbanken des öffentlichen Angebots geschlossen (die "Emissionsvereinbarung").

Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Ausgaben im Zusammenhang mit der Planung, Entwicklung und Errichtung einer weltweit ersten Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab (die "FOAK-Anlage"), für laufende Forschungs- und Entwicklungskosten sowie den verbleibenden Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden. Das öffentliche Angebot wird voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2026 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Notierung der angebotenen Stammaktien an der Toronto Stock Exchange (die "TSX") und am Nasdaq Capital Market (die "Nasdaq") sowie des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der TSX und der Nasdaq. Das öffentliche Angebot ist nicht vom Abschluss des LIFE-Angebots abhängig, und das LIFE-Angebot ist nicht vom Abschluss des öffentlichen Angebots abhängig. Das LIFE-Angebot wird voraussichtlich am oder um das Abschlussdatum oder an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum abgeschlossen, in jedem Fall jedoch spätestens 45 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung. Das LIFE-Angebot kann in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden.

Das öffentliche Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Rahmenregistrierungserklärung auf Formular F-10 in der jeweils geltenden Fassung (Aktenzeichen 333-292023), die zuvor am 15. Dezember 2025 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") eingereicht wurde und mit Einreichung wirksam wurde, sowie gemäß dem kanadischen Kurzprospekt des Unternehmens vom 15. Dezember 2025 (der "Basisprospekt") und einem begleitenden Prospektnachtrag zum Basisprospekt (der "Prospektnachtrag", zusammen mit dem Basisprospekt der "endgültige Prospekt").

Der Basisprospekt, der sich auf das öffentliche Angebot bezieht und dessen Bedingungen beschreibt, wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia und Ontario sowie bei der SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht und ist kostenlos über die Unternehmensprofile auf der von den Canadian Securities Administrators betriebenen SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca oder gegebenenfalls auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich. Der Prospektnachtrag wird bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia und Ontario sowie bei der SEC eingereicht. Exemplare des endgültigen Prospekts können, sobald verfügbar, über die Website der SEC unter www.sec.gov oder bei Canaccord Genuity LLC, z. Hd.: Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, MA 02109, oder per E-Mail an prospectus@cgf.com angefordert werden.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie den endgültigen Prospekt sowie weitere Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia und Ontario sowie bei der SEC eingereicht hat oder noch einreichen wird, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.

Das LIFE-Angebot richtet sich an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Québec gemäß der Ausnahme von der Prospektpflicht für Finanzierungen börsennotierter Emittenten nach Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions and Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption of the Canadian Securities Administrators (zusammenfassend die "LIFE-Ausnahme"). Vorbehaltlich der Einhaltung der Bedingungen der LIFE-Ausnahme unterliegen die im Rahmen der LIFE-Ausnahme angebotenen Stammaktien (die "LIFE-Aktien") nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keinen Weiterverkaufsbeschränkungen. Darüber hinaus können die LIFE-Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den geltenden Ausnahmen von den Registrierungs- oder Prospektpflichten Anlegern mit Wohnsitz in bestimmten anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten zum Verkauf angeboten werden; dies gilt jedoch nur, soweit das Unternehmen in diesen Rechtsordnungen nicht zur Registrierung oder Einreichung von Unterlagen verpflichtet ist, mit Ausnahme von Berichten über den Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Für dieses LIFE-Angebot liegt ein Angebotsdokument vor, das im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.adurocleantech.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass bestimmte Insider des Unternehmens möglicherweise am LIFE-Angebot teilnehmen werden. Jede Beteiligung von Insidern am LIFE-Angebot stellt eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass es sich auf Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 berufen kann, da weder der Marktwert der von den Insidern gezeichneten LIFE-Aktien noch die von diesen Insidern für die LIFE-Aktien gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung übersteigen dürfte.

Das Unternehmen beabsichtigt, sich im Zusammenhang mit dem Angebot auf die in Abschnitt 602.1 des TSX Company Manual vorgesehene Ausnahmeregelung zu berufen. Danach wendet die TSX ihre Standards nicht auf bestimmte Transaktionen an, an denen berechtigte Emittenten beteiligt sind, die an einer anerkannten Börse notiert sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar, noch dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert oder von der Registrierungspflicht befreit sind, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staates oder der betreffenden Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Keine der LIFE-Aktien wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert. Diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern sie nicht registriert sind oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht greift.

Alle Beträge in dieser Pressemitteilung sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen. Alle in dieser Pressemitteilung angegebenen Währungsumrechnungen basieren auf dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026 veröffentlichten Wechselkurs von 1 US-Dollar = 1,3947 kanadischen Dollar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zur chemischen Verwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichteres, hochwertigeres Öl sowie zur Umwandlung von Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen in hochwertigere Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen liegen unter anderem die folgenden wesentlichen Faktoren und Annahmen zugrunde: unser Verständnis und unsere Einschätzung der aktuellen Marktbedingungen, genehmigte Geschäftspläne und behördliche Genehmigungen in Bezug auf die FOAK-Anlage und andere Pilotanlagen, weiterhin positiv ausfallende Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, Ergebnisse unserer Testarbeiten zur technologischen und verfahrenstechnischen Weiterentwicklung, Erfahrungen mit Aufsichtsbehörden sowie günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Werden in dieser Pressemitteilung oder an anderer Stelle Begriffe wie "planen", "potenziell", "deuten darauf hin", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "könnte", "wird", "wenn", "voraussehen" oder ähnliche Ausdrücke verwendet, so dienen sie der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses des öffentlichen Angebots und der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen in der Emissionsvereinbarung, des Abschlusses des LIFE-Angebots und der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen in allen in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zeichnungsvereinbarungen, des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der TSX und der Nasdaq, für das öffentliche Angebot und das LIFE-Angebot, des erwarteten Bruttoerlöses aus dem öffentlichen Angebot und dem LIFE-Angebot sowie der geplanten Verwendung des Nettoerlöses aus dem öffentlichen Angebot und dem LIFE-Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot und das LIFE-Angebot, dem Erhalt aller dafür erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder anderen Faktoren, die zu Änderungen der vom Unternehmen vorgesehenen Verwendung der Erlöse führen könnten, einschließlich solcher Faktoren, die die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf seine FOAK-Anlage oder andere Pilotanlagen beeinflussen könnten. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden ausführlicher im Abschnitt "Risikofaktoren" des Basisprospekts des Unternehmens, im Prospektnachtrag, in der Management's Discussion and Analysis sowie im Jahresinformationsformular vom 27. August 2025 beschrieben, die alle auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind oder verfügbar sein werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich.

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