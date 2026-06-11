Der Tech-Riese Alphabet dreht im Hintergrund an großen Rädern. Um die enorme Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz zu bewältigen, plant Google offenbar eine strategische Neuausrichtung bei der Produktion der eigenen KI-Prozessoren. Ein neuer Deal könnte die Halbleiterbranche kräftig durcheinanderwirbeln.- Alphabet verhandelt mit Samsung über die Fertigung von Speicherkomponenten für die zukünftige achte Generation der eigenen KI-Chips.- Der Tech-Riese will die Abhängigkeit vom bisherigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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