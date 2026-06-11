Mit Rohren mit kleinem Durchmesser und "hochpräziser Innenfläche" sowie "FINE PEEK-ST"-Rohren aus einem Verbundwerkstoff aus Edelstahl und PEEK-Kunststoff

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO:5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) hat seine "FINE PIPE"-Serie*1 auf den Markt gebracht geschweißte gezogene Rohre, die herkömmliche nahtlose Rohre übertreffen. Durch die Nutzung seines einzigartigen Know-hows als Werkstoffhersteller und seiner firmeneigenen Verarbeitungstechnologien (Schweißen, Ziehen und Glühen) liefert das Unternehmen hochwertige, umweltfreundliche und kosteneffiziente Lösungen. FINE PIPE wird bereits in verschiedenen Branchen, darunter Automobilteile, Messgeräte und Industrieausrüstung, weit verbreitet eingesetzt, um den höchsten Präzisionsanforderungen gerecht zu werden.

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In response to the growing demand for higher performance and faster processing in analytical and medical devices, NIPPON KINZOKU has developed two innovative products based on its FINE PIPE technology: "High-Precision Inner Surface" small-diameter tubes and "FINE PEEK-ST" stainless steel and PEEK resin composite tubes. These products align perfectly with the industry's shift toward extreme precision, resulting in a surge of inquiries and expanding orders for the "FINE PIPE" series.

Hauptmerkmale von "FINE PIPE" *1

Überlegene Präzision und Kosteneffizienz: Bietet eine höhere Präzision als nahtlose Rohre. Die kontinuierliche Verarbeitung von Coil-Produkten steigert die Produktivität und ermöglicht erhebliche Kostensenkungen. Hohe Druckbeständigkeit und Langlebigkeit: Unsere firmeneigene Schweißtechnologie und die durchgehende Nahtkontrolle gewährleisten minimale Wanddickenabweichungen und übertreffen nahtlose Rohre in puncto Langlebigkeit. Strenge Qualitätssicherung: Ein umfassendes Qualitätssicherungssystem unter Einsatz von Inline-Prüfgeräten vom Rohmaterial bis zum Endprodukt. Vielfältige Lieferformate: Erhältlich in verschiedenen Formen, darunter Coils, Produkte mit fester Länge, auf Länge geschnittene Produkte und kundenspezifisch verarbeitete Produkte.

*Hinweis: Siehe *1 für den Fertigungsbereich und die verfügbaren Stahlsorten.

Hauptmerkmale der Rohre mit kleinem Durchmesser und "hochpräziser Innenfläche" *2

Ultra-glatte Oberfläche: Deutlich verbesserte Innenrauheit (ID f0,5 mm bis 1,25 mm; Ra 0,5 µm) im Vergleich zu herkömmlichen Produkten. Außergewöhnliche Gleichmäßigkeit: Zeichnet sich durch eine perfekt runde Innenfläche mit stabiler Qualität über die gesamte Längsrichtung aus. Kosteneinsparungen: Macht Nachbearbeitung überflüssig und bietet im Vergleich zu herkömmlichen polierten Oberflächen erhebliche Kosteneinsparungen.

*Hinweis: Siehe *2 für den Fertigungsbereich und die verfügbaren Stahlsorten.

Hauptmerkmale von "FINE PEEK-ST" *3

Hochentwickelte Säulenrohre: Ein hochpräzises, hochfestes Verbundrohr mit einer PEEK-Harzauskleidung, die durch eine äußere Edelstahlschicht geschützt ist. Eignung für extrem hohen Druck: Entwickelt für extreme Umgebungen mit Drücken über 100 MPa. Verbesserte Rundheit: Erzielt dramatische Verbesserungen bei der Rundheit und der Oberflächenrauheit (Ra 0,3 µm), selbst bei Spezifikationen mit kleinem Durchmesser. Verbesserte Ausbeute: Erhältlich in Rollen von bis zu 20 m Länge, was ein flexibles Zuschneiden auf jede beliebige Länge ermöglicht, wodurch die Ausbeute optimiert und der Verschnitt reduziert wird.

*Hinweis: Siehe *3 für den Fertigungsbereich und die verfügbaren Stahlsorten.

*1: https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2024/01/NIPPON-KINZOKUs-Welded-and-Drawn-Pipe-Fine-Pipe.pdf *2: https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2023/04/230418_nipponkinzoku_news_en.pdf *3: https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2024/03/d63791-36-7db4974674a5f0a2b8a581b4f6e4880e-Eng.pdf

Über die NIPPON KINZOKU Group

Unsere Produkte werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, von der Präzisionstechnik bis zur Bauindustrie. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

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