Zum 10-jährigen Jubiläum von NetBox kündigt das Unternehmen seine zentrale NetBox-Konferenz an, die die nächste Entwicklungsstufe der Infrastrukturinnovation im KI-Zeitalter prägen soll

NEW YORK, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBox Labs hat heute seine Plattform für Infrastrukturintelligenz vorgestellt: ein einheitliches System, mit dem Technologieinfrastrukturteams ihre Zielarchitektur modellieren, nachvollziehen können, was beschafft wurde und wie es bereitgestellt wird, über KI-beschleunigte Automatisierung handeln und jede Änderung mithilfe von Sicherungsmaßnahmen für Menschen und KI-Agenten steuern können.

Mit Hunderttausenden von Implementierungen ist NetBox das branchenweit etablierte Referenzsystem, das den Kern der NetBox Labs-Plattform bildet. Die Plattform ist bereits unverzichtbar für den Betrieb von Neocloud-Anbietern, Hyperscale-KI-Rechenzentren, Unternehmen und OT-Betreibern weltweit. Unternehmen wie ARM, Cisco, CoreWeave und J.P. Morgan Chase setzen auf die NetBox Labs-Plattform, um komplexe, sich schnell wandelnde Infrastrukturen in enormem Maßstab zu steuern. Wie breit die Plattform aufgestellt ist, zeigt sich auch in ihrer Nutzung: Mehr als ein Drittel der Kunden setzt mehrere Produkte von NetBox Labs ein, um den eigenen Infrastrukturbetrieb zu unterstützen.

Heute baut NetBox Labs seine Plattform zügig aus, um den umfassenden Anforderungen an Infrastrukturintelligenz innerhalb seiner großen installierten Basis gerecht zu werden. Da Netzwerke und Infrastrukturen immer komplexer werden, benötigen Teams mehr als nur eine zuverlässige Netzwerkquelle, um ihre zunehmend komplexe Infrastruktur zu durchdringen. Mit der heutigen Palette neuer Funktionen erweitert die NetBox Labs-Plattform die Infrastrukturintelligenz für Unternehmen in jeder Phase ihres Modernisierungsprozesses, damit sie ihre Infrastruktur sicher modellieren, verstehen, gezielt steuern und zuverlässig weiterentwickeln können.

MODELLIEREN: die Infrastrukturdaten der Welt

NetBox Data Exchange (NDX) ist der weltweit größte kuratierte Katalog für Metadaten zu Infrastrukturkomponenten und deckt Zehntausende von Gerätetypen von Hunderten Herstellern ab. Statt Hersteller-PDFs mühsam zu durchsuchen, können Teams Lebenszyklus-, Umwelt-, Betriebs- und Observability-Metadaten direkt in die NetBox Labs-Plattform übernehmen, wo sie unmittelbar für Planung, Automatisierung, Compliance und KI-gestützte Workflows zur Verfügung stehen. Mehr dazu hier.

NetBox Asset Lifecycle ist eine native Beschaffungspipeline, die Netzwerkdesign und physische Bereitstellung miteinander verbindet. Die Lösung erstellt und verwaltet Stücklisten (BOMs), Bestellungen, Lieferungen und Ersatzteile auf Basis geplanter DCIM-Objekte und schafft so eine durchgängig nachvollziehbare Kette von der Freigabe bis zur Installation in dem Referenzsystem, dem Teams bereits vertrauen. Mehr dazu hier.

SEHEN: kontinuierliche Transparenz von der Zielarchitektur bis zur Realität

NetBox Assurance zeigt Teams, was bereitgestellt ist, wie sich die Umgebung verändert und an welchen Stellen die betriebliche Realität von der vorgesehenen Zielarchitektur abweicht. Die Discovery-Funktionen des Produkts machen manuelle Dateneingaben überflüssig und erkennen Drift, während NetBox Assurance kontinuierlich überprüft, ob Ihr Referenzsystem mit dem übereinstimmt, was tatsächlich im Einsatz ist. So können Teams Drift verstehen und beheben und sicherstellen, dass die Automatisierung stets auf aktuellen und präzisen Daten aufsetzt. Mehr dazu hier.

HANDELN: Die Infrastruktur-Datenebene für KI-Agenten

Der MCP-Server der NetBox Labs Platform und eine neue Reihe offizieller Agenten-Skills für das NetBox Labs-Ökosystem machen Infrastruktur für KI-Agenten les- und schreibbar. Mit umfassenden Werkzeugen für jede Plattformfunktion, benutzerspezifischer Authentifizierung und Sicherungsmaßnahmen für das Datenmanagement mit Branching und Freigabestufen für Änderungen kann jeder MCP-kompatible Agent auf der NetBox Labs-Plattform arbeiten, während die offene Bibliothek mit Dutzenden von Agenten-Skills zeigt, wie dies korrekt geschieht. Damit kann nun jeder Agent mit NetBox Labs arbeiten und den integrierten Agenten der Plattform, NetBox Copilot, ergänzen. Mehr dazu hier.

VERWALTEN: Compliance und Resilienz, validiert vor jeder Änderung

NetBox Validation integriert kontinuierliche Compliance-Prüfung, Sicherheitsprüfungen vor Änderungen und Analysen der Infrastrukturresilienz in die NetBox Labs-Plattform. Die Lösung kombiniert drei Engines - Validierung der Zielarchitektur, Konfigurationsanalyse und Infrastrukturresilienz -, um zwei Fragen zu beantworten: "Kann diese Änderung sicher bereitgestellt werden?" und "Was fällt aus, wenn sie fehlschlägt?" Mit NetBox Validation gewinnen Teams Compliance- und Auditbereitschaft. Gleichzeitig erhalten KI-Agenten wichtige Sicherungsmaßnahmen und Fähigkeiten zur Selbstkorrektur, die agentengestützte Betriebsabläufe sicher und kontrolliert ermöglichen. Mehr dazu hier.

Die Neuigkeiten rund um die NetBox Labs-Plattform kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen und die NetBox-Community zehn Jahre seit der ersten Veröffentlichung der Open-Source-Source-of-Truth für Netzwerke feiern. Seit dem Start im Jahr 2016 hat NetBox mehr als 20.000 GitHub-Stars erhalten. Mit über 350 Releases und mehr als 15.000 Commits von fast 400 Mitwirkenden ist NetBox heute das weltweit am weitesten verbreitete System of Record für komplexe Netzwerke und Infrastrukturen.

NetBox Labs wurde 2023 als kommerzieller Steward von NetBox gegründet, um den Aufbau und das Management komplexer Netzwerke und Infrastrukturen zu vereinfachen. In den vergangenen drei Jahren hat das Unternehmen Innovationen in den Bereichen Operations, Observability, Drift-Management, KI und darüber hinaus vorgestellt und damit den Anwendungsbereich der NetBox Labs-Plattform rasch ausgebaut sowie Wachstum und Akzeptanz weiter beschleunigt. Das Unternehmen hat mehr als 55 Millionen US-Dollar von erstklassigen Investoren eingeworben und strategische Partnerschaften im globalen Ökosystem der Systemintegratoren aufgebaut, darunter mit WWT, AHEAD, Presidio und weiteren Partnern.

"Vor zehn Jahren löste NetBox ein zentrales Problem, indem es Infrastrukturteams eine maßgebliche Source of Truth zur Verfügung stellte", so Kris Beevers, CEO und Mitgründer von NetBox Labs. "Heute benötigen Unternehmen aller Reifegrade jedoch mehr als nur eine Source of Truth. Sie brauchen ein Referenzsystem, das ein vertrauenswürdiges, kontinuierlich aktualisiertes Verständnis der Infrastruktur liefert und auf dessen Grundlage sowohl Menschen als auch KI sicher und kontrolliert arbeiten können. Ganz gleich, ob ein Unternehmen gerade erst mit Agenten beginnt oder bereits auf dem Weg zu einem automatisierten Infrastrukturmanagement-Stack ist - NetBox Labs ist die grundlegende Plattform für den Betrieb von Infrastruktur in jedem Maßstab. Wir sind stolz darauf, wie weit NetBox gekommen ist, und dankbar für unsere Community. NetBox Labs wird auch künftig in Open Source investieren und gleichzeitig seine kommerzielle Plattform zügig ausbauen, um Unternehmen dabei zu helfen, wachsende Komplexität mit mehr Geschwindigkeit, Sicherheit und Kontrolle zu bewältigen."

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Open-Source-NetBox veranstaltet NetBox Labs am 13. Oktober 2026 im Kennedy Space Center in Orlando, Florida, NetBox Evolve, seine erste Konferenz für die Community, Kunden und Partner. Weitere Informationen dazu finden Sie unter netboxevolve.com.

Über NetBox Labs

NetBox Labs vereinfacht den gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur für die technisch anspruchsvollsten Umgebungen der Welt. Als kommerzieller Steward von NetBox, dem Open-Source-System of Record für Infrastruktur, dem seit mehr als einem Jahrzehnt über 10.000 Unternehmen vertrauen, optimiert NetBox Labs Beschaffung, Modellierung, Bereitstellung und Management von Infrastruktur sowohl für Menschen als auch für Agenten. Die Plattform für Infrastrukturintelligenz des Unternehmens unterstützt geschäftskritische Systeme bei Unternehmen wie ARM, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente und Riot Games, die NetBox Labs mit dem Management geschäftskritischer Netzwerke und Infrastrukturen betrauen. NetBox Labs hat seinen Hauptsitz in New York City und wird von NGP, Notable Capital, Flybridge, IBM, Salesforce und Two Sigma unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter netboxlabs.com.

Medienkontakt: Rhiannon Pacheco - press@netboxlabs.com