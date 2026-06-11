Die Wall Street atmet auf, Trump hat den noch heute Nachmittag angekündigten Angriff auf Iran abgeblasen. Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 konnten dadurch intraday ein Comeback feiern, der Ölpreis rauschte dagegen deutlich ab. So sah der Handelstag im Detail aus. Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch Donald Trump hat die New Yorker Börsen am Donnerstag euphorisiert. Die schon davor gute Entwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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