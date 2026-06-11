Der Software-Gigant Adobe hat am Donnerstagabend seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr wurde vom Management nach oben geschraubt. Trotz der starken operativen Entwicklung reagiert die Aktie nachbörslich mit deutlichen Verlusten.Im abgelaufenen Jahresviertel lief es für den Photoshop-Macher operativ wie am Schnürchen. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um knapp 13 Prozent auf rekordverdächtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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