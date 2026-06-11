Dank der neuen agentischen Funktionen von Pleo können sich Finanzteams ganz auf strategische Aufgaben konzentrieren, statt Zeit mit Verwaltungsaufgaben zu verbringen

Diese neuen agentischen Fähigkeiten weisen Finanzverantwortlichen einen klaren Weg in die Zukunft insbesondere vor dem Hintergrund, dass 63 der Befragten erhebliche Defizite bei KI-Kenntnissen, -Schulungen und -Kompetenzen feststellen

Pleo, Europas erste und vertrauenswürdigste Plattform für strategisches Finanzmanagement, präsentiert heute mehrere KI-Agenten, die das routinemäßige Ausgabenmanagement selbstständig durchführen, damit Finanzverantwortliche ihren Fokus auf wichtige Entscheidungen statt auf administrative Aufgaben legen können.

Finanzteams sind einem wachsenden Druck ausgesetzt: 45 der europäischen Unternehmen fühlen sich durch ihre derzeitigen Prozesse ausgebremst. Führungskräfte betrachten die Genehmigungsabläufe als zu umständlich und haben Schwierigkeiten, die erforderliche Produktivität zu erreichen. Gleichzeitig sehen 73 die Zukunft von Finanzteams und -fachkräften in einem umfassenden Verständnis und der Anwendung von KI, doch 63 halten KI-Kenntnisse, -Schulungen und das Selbstvertrauen in diesem Bereich für stark verbesserungswürdig.

Diese Lücke schließen die KI-Agenten von Pleo. Mit dem Start der Beta-Phase im Juli entwickelt sich Pleo hin zu einem Modell, bei dem spezialisierte Agenten Routineaufgaben eigenständig ausführen und nur solche Fälle, die tatsächlich menschliches Urteilsvermögen erfordern, zur Bearbeitung weiterleiten.

Jeppe Rindom, CEO und Gründer von Pleo, erklärt:

"Agentische KI entlastet Finanzverantwortliche von Verwaltungsaufgaben und schafft freie Kapazitäten für Aufgaben, bei denen strategisches Denken gefragt ist. Unser Ziel ist es, Richtlinien, Budgets, Lieferanten und Genehmigungsprozesse in einer einheitlichen Finanzumgebung zusammenzuführen, wobei die Daten jederzeit verschlüsselt und unter Kontrolle bleiben. So schaffen wir die Grundlage für ein wirklich autonomes Ausgabenmanagement: Agenten treffen eigenständig Entscheidungen, jedoch stets innerhalb der gesetzten Vorgaben. Finanzverantwortliche können sich dann wieder auf die Kernaufgaben ihres Berufs konzentrieren."

Von Workflows zu Agenten

Pleo entwickelt spezialisierte Agenten für verschiedene Finanzprozesse:

Policy Agent: Bereits verfügbar. Setzt Ausgabenrichtlinien in Echtzeit durch, kennzeichnet Verstöße gegen Richtlinien und leitet Genehmigungen automatisch an die zuständige Person weiter.

Pleo MCP: Die nächste geplante Funktion. Erfasst Kartentransaktionen, findet Belege, erstellt Vermerke, weist Buchungscodes zu und reicht Ausgaben ein.

AP Agent: Verarbeitet Rechnungen aus E-Mails, kontiert sie, plant Zahlungen und verfolgt den Genehmigungs- und Zahlungsstatus durchgängig bis zum Abschluss.

Treasury Agent: Überwacht den Cashflow, verfolgt Ausgaben im Verhältnis zum Budget und weist frühzeitig auf Risiken von Budgetüberschreitungen hin.

Accounting Agent: Kontiert Transaktionen, stimmt Konten ab und erstellt Abschlüsse. Nur Vorgänge, die eine menschliche Prüfung erfordern, werden entsprechend gekennzeichnet.

Zwei Möglichkeiten, auf Pleo AI zuzugreifen

Die Pleo-Agenten werden in der Pleo-App und auf der Webplattform verfügbar sein. Darüber hinaus bildet der MCP-Server von Pleo die technische Grundlage, über die Finanzteams ihre bevorzugten KI-Tools wie ChatGPT Codex, Gemini, Claude Cowork oder Copilot anbinden können, um direkt auf Daten in Pleo zuzugreifen. Finanzteams können Ausgaben abrufen, Spesen genehmigen, die Buchhaltung vorbereiten und Berichte erstellen, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

Marija Nakevska, CPTO bei Pleo, ergänzt:

"Finanzsoftware entwickelt sich von passiven Dashboards zu KI-Agenten, die sicher und transparent aktiv im Auftrag der Nutzer arbeiten. In den vergangenen zehn Jahren hat Pleo auf Basis seiner mehr als 40.000 Kunden einen der umfangreichsten Datenbestände Europas aufgebaut. Daraus lässt sich erkennen, wie und wofür Unternehmen Geld ausgeben und wo Risiken entstehen. Diese Erkenntnisse haben die Evolution von Pleo vom Ausgabenmanagement hin zu einer umfassenden Cash-Management-Plattform vorangetrieben. Nun fließen sie in die Prozesse ein, die für Finanzteams besonders wichtig sind. Sie möchten, dass KI für sie arbeitet und ihnen mehr Kontrolle verschafft. Wir sehen großes Interesse an KI-Funktionen, aber immer verbunden mit einer zentralen Frage: 'Wie werden meine Daten genutzt und behalte ich die Kontrolle?' Die Grundlage dafür schafft unser MCP-Server. Er unterstützt moderne KI-Funktionen und stellt gleichzeitig sicher, dass Kunden die Kontrolle über ihre Daten behalten."

Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal der KI-Agenten von Pleo ist die Art und Weise, wie sie mit Nutzern kommunizieren. Viele KI-Modelle ahmen heute menschliche Emotionen in ihren Antworten nach, wodurch Probleme oft maskiert werden. Das Nutzererlebnis von Pleo ist auf fachliche Qualität statt auf gefällige Interaktion ausgerichtet. Dies ist Teil der Vision von Pleo, auf jeder Ebene Vertrauen zu schaffen.

Die agentischen KI-Fähigkeiten von Pleo werden ab Juli 2026 in einer ersten Beta-Testphase eingeführt. Bestehende Kunden können sich hier in die Beta-Liste eintragen.

Über Pleo

Pleo ist Europas erste und vertrauenswürdigste Plattform für strategisches Ausgabenmanagement. Sie wurde von einem CFO entwickelt, um der Fragmentierung von Finanzprozessen ein Ende zu setzen. Verteilte Tools und manuelle Abläufe führen zu Zeitverlust, beeinträchtigen die Datenqualität und erhöhen Compliance-Risiken. Pleo ermöglicht es Finanzteams, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, bei denen es auf ihre Expertise ankommt.

Mehr als 40.000 Unternehmen in 16 Märkten vertrauen bereits auf Pleo, darunter Unity, Lyst, IDC und HelloFresh. Intelligente Karten, automatisierte Ausgabenabrechnungen, Rechnungszahlungen, Abonnementverwaltung, Ausgabenkategorisierung in Echtzeit und Cash Management alles ist miteinander verknüpft, vollständig transparent und speziell auf die Anforderungen europäischer Unternehmen zugeschnitten.

Pleo lässt sich in mehr als hundert Buchhaltungs- und Arbeitsplatzlösungen integrieren und bietet Finanzteams die Transparenz in Echtzeit sowie die KI-gestützte Automatisierung von Arbeitsabläufen, die sie benötigen, um Entscheidungen klar, kontrolliert und mit Zuversicht zu treffen.

Mit einem jährlichen Transaktionsvolumen in Milliardenhöhe und einer rekordverdächtigen Series-C-Finanzierungsrunde im Jahr 2021 setzt Pleo weiterhin Maßstäbe dafür, wie Finanzverantwortliche Unternehmenswachstum in Europa und darüber hinaus steuern und vorantreiben.

Hinweise

Diese Forschungsergebnisse wurden einem Bericht von Pleo entnommen, der im September 2026 veröffentlicht wird. Die Umfrage wurde im April 2026 von Sapio Research unter Finanzentscheidern und Finanzfachkräften in Unternehmen mit 51 bis 1.000 Beschäftigten in Deutschland, Spanien und Großbritannien durchgeführt.

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