Wichtige Fakten

Comrade Trustee Services bietet jetzt mit Smartstream Air automatisierte Abstimmung mit vollständig integrierten Workflows.

Die Implementierung ersetzt hochgradig manuelle, auf Tabellenkalkulationen basierende Prozesse und komplexe Dateiverwaltung durch einen geradlinigen KI-gestützten Workflow mit nur einem Klick. Dies verbessert Präzision, Steuerung und betriebliche Effizienz.

Die Verarbeitungszeit konnte von bis zu acht Stunden auf unter fünf Minuten gekürzt werden. Mit zusätzlicher Skalierbarkeit für komplexe Dateitypen, Formate und Abstimmungslogik.

Smartstream, der vertrauenswürdige Anbieter von Datenlösungen für führende globale Finanzinstitutionen und Unternehmen, gibt heute bekannt, dass Comrade Trustee Services Limited (CTSL), Treuhänder des Defence Force Retirement Benefit Fund in Papua-Neuguinea, mit Smartstream Air live gegangen ist, der KI-gestützten Abstimmungs- und Datenautomatisierungslösung. Dadurch konnten die Verarbeitungszeiten von acht Stunden auf unter fünf Minuten gekürzt werden.

Durch den Go-Live wird ein voll automatisierter, geradliniger Abstimmungsworkflow bereitgestellt, der CTSL eine erhebliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz, Präzision und Prüfbarkeit ermöglicht. CTSL operiert in einer komplexen Datenumgebung und muss mehrere Dateitypen abstimmen, unter anderem Dateien mit fester Länge und PDFs. Dies erfordert eine fortschrittliche Zuordnungslogik. Zur Verwaltung und Skalierung implementierte CTSL Air, da es mit verschiedenen Datenstrukturen, benutzerdefinierten Integrationen und ETL-basierten Transformationen umgehen kann und hohe Automatisierungs- und Zuordnungsraten liefert. Dadurch konnten die manuelle Datenerfassung und die Datenaufbereitung in Excel ersetzt werden, was wiederum zu einer Verringerung der Verarbeitungszeit und einer deutlichen Verbesserung von Effizienz und Präzision führte.

Freddy Manihoru, General Manager Member Services, Comrade Trustee Services, sagte: "Der Wechsel zu Air von Smartstream hat die Verwaltung unserer Abstimmungsprozesse transformiert. Was zuvor eine hochgradig manuelle und komplexe Aufgabe war, ist jetzt ein voll automatisierter Prozess, sodass wir die Beiträge unserer Mitglieder präzise verwalten und sicherstellen können, dass alle Beiträge erfasst werden und konsistent sind. Die Implementierung eines robusten Abstimmungsprozesses war kritisch für uns, um bessere Ergebnisse für unsere Mitglieder zu erzielen."

Radha Pillay, Regional Director, APAC, Smartstream, sagte: "Wir freuen uns, Comrade mit Air bei der Modernisierung seiner Abstimmungsvorgänge unterstützten zu können. Dieser Go-live veranschaulicht, wie KI-gestützte Datenautomatisierung mit komplexen Datenstrukturen und Dateiformaten umgehen kann und messbar die Effizienz steigert und die Präzision verbessert. Wir freuen uns darauf, CTSL auch bei steigenden Anforderungen als Partner zur Seite zu stehen."

Smartstream Air nutzt KI, um Abstimmungen zu automatisieren, Zuordnungsraten zu verbessern und vollständige Prüfbarkeit auch in komplexen und hochvolumigen Datenumgebungen sicherzustellen, wodurch Skalierbarkeit, Steuerung und betriebliche Resilienz optimiert werden.

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