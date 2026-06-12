Dr. Tracy Laabs wird zum Direktor ernannt und Prof. Dr. Erwin Böttinger wird für seine weitsichtige Führung geehrt

Das Wyss Center for Bio and Neuroengineering in Genf gibt die Ernennung von Dr. Tracy Laabs zum Direktor mit Wirkung 1. Juli2026 bekannt. Dr. Laabs tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Erwin Böttinger an, der eine grundlegend umgestaltete Organisation hinterlässt: eine Organisation, die nicht mehr nur bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse anstrebt, sondern diese systematisch in Projekte umsetzt, die den Patienten zugutekommen.

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Dr. Tracy Laabs, incoming Director, Wyss Center Geneva

Seit seiner Ernennung zum Direktor des Wyss Center im April 2023 verfolgte Prof. Böttinger eine kühne Vision: das Center von einem Initiator vielversprechender Projekte zu einem Inkubator für die Gründung von Start-ups weiterzuentwickeln. Unter seiner Führung gründete das Center innerhalb von zwei Jahren sechs Unternehmen (darunter ABILITY Neurotech SA und Clee Medical SA im Jahr 2025). Gleichzeitig wurden Programmen der nächsten Generation in den Bereichen KI-unterstütze Neuromodulation und minimalinvasive Neurotechnologie ins Leben gerufen. Prof. Böttinger knüpfte enge Partnerschaften zu Genfer Institutionen, unter anderem der EPFL, der Universität Genf, den Universitätskliniken Genf und dem Kanton Genf. Dies führte im Dezember 2025 zur Gründung des AI Hub ein Meilenstein, der das Zentrum zu einem wichtigen Akteur für Innovationen im Bereich der Gesundheit des Gehirns machte.

"Die Leitung des Wyss Center war eines der größten Privilegien meiner beruflichen Laufbahn. Was wir gemeinsam aufgebaut haben die Projekte, die Partnerschaften, die Menschen spiegelt das bemerkenswerte Talent und das Engagement des gesamten Teams wider. Ich gehe in der Gewissheit, dass das Center in hervorragenden Händen ist, und freue mich darauf, zu beobachten, was die Zukunft bringt."

- Prof. Dr. Erwin Böttinger, bei der Verabschiedung als Direktor des Wyss Center

Dr. Tracy Laabs gehört zu den Gründungsmitgliedern des Wyss Center. Als stellvertretende Gründungsdirektorin ab 2015 und anschließend als Chief Development Officer sowie Leiterin für Innovation und strategische Partnerschaften hat sie über ein Jahrzehnt lang die Einrichtung von Grund auf aufgebaut. Dabei hat sie die Innovationspipeline gestaltet, wichtige Partnerschaften geknüpft und die Ausgründungsunternehmen als Beobachterin im Vorstand begleitet. Mit einem Doktortitel in klinischer Neurowissenschaft der University of Cambridge und fast 20 Jahren Erfahrung in der Wissenschaft, in der DARPA-finanzierten Forschung und in der translationalen Neurotechnologie muss Dr. Laabs die Kultur des Wyss Center nicht erst kennenlernen. Sie hat sie mitgestaltet und gelebt.

"Es ist mir eine große Ehre, diese Aufgabe in einer für das Zentrum so spannenden Zeit zu übernehmen. Erwin hinterlässt eine Organisation, die sich gewandelt hat fokussierter, unternehmerischer und stärker mit der klinischen Praxis verbunden als je zuvor. Unsere Pipeline ist stark, unsere Partnerschaften gedeihen und ich bin voller Tatendrang im Hinblick auf das, was wir in den kommenden Jahren gemeinsam aufbauen werden."

- Dr. Tracy Laabs, neue Direktorin des Wyss Center

Das Wyss Center schlägt dieses neue Kapitel auf und knüpft dabei an die Dynamik der wegweisenden Amtszeit von Erwin Böttinger an mit einem klaren Ziel vor Augen: die Beschleunigung von Innovationen und therapeutischer Neurotechnologie, von der Forschung bis hin zum Nutzen für die Patienten. Mit einer erfahrenen Führungskraft an der Spitze, einem Weltklasse-Team und einem wachsenden Portfolio an Start-ups und Partnerschaften sieht die Zukunft des Wyss Centers so vielversprechend aus wie nie zuvor.

Über das Wyss Center Genf

Das Wyss Center ist eine unabhängige, gemeinnützige Forschungseinrichtung mit Sitz am Campus Biotech in Genf, der Schweiz. Es wurde 2014 dank einer großzügigen Spende des Schweizer Unternehmers und Philanthropen Hansjörg Wyss gegründet und treibt die Umsetzung von Innovationen in den Bereichen Neurotechnologie und Bioingenieurwesen in bahnbrechende Therapien und klinische Lösungen voran. wysscenter.ch

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