Strategische Übernahme stärkt Position von Merrithew International Inc. als eine führende globale Autorität im Bereich Mindful Movement, Pilates-Geräte und Wellness-Ausbildung

Merrithew, globaler Marktführer im Bereich Mindful Movement (achtsame Bewegungen) und Pilates-Geräte sowie Entwickler von international anerkannten Programmen, einschließlich STOTT PILATES, ZEN•GA, Halo Training and Total Barre, gab heute die Übernahme der GYROTONIC Organisation, des Entwicklers der global anerkannten GYROTONIC und GYROKINESIS Methoden bekannt.

Gegründet von Juliu Horvath, sind die GYROTONIC und GYROKINESIS Methoden für ihren unverwechselbaren Ansatz zur Bewegungserziehung international anerkannt, der fließende Bewegungen, Stärke, Mobilität, Koordination und Rehabilitation durch spezielle Trainingsgeräte und Bewegungsabläufe kombiniert. In Studios und Wellnesszentren weltweit praktiziert, haben die Methoden eine tief loyal globale Gemeinschaft von Instruktoren, Trainern, Therapeuten und Bewegungsprofis kultiviert.

Die Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen der Wachstumsstrategie von Merrithew International Inc. dar und spiegelt die Verpflichtung von Merrithew zum Wachstum im sich rasch ausdehnenden Bereich Mindful Movement wider. Die Hinzunahme der GYROTONIC Organisation stärkt die Fähigkeit von Merrithew, Trainer, Studios, Wellness-Profis oder Bewegungsbegeisterte durch ein erweitertes Portfolio im Bewegungserziehungs- und Schulungsbereich sowie an Pilates-Geräten, die auf Qualität und spezialisierte Ganzkörperbewegungen basieren.

"Dies ist ein unglaublich bedeutsamer Moment für Merrithew und die breitere Gemeinschaft im Bereich Mindful Movement. Die Hinzunahme von GYROTONIC erweitert die globale Reichweite von Merrithew, vertieft unser Portfolio in der Bewegungserziehung und bestärkt unsere langfristige Vision, Leben durch achtsame Bewegungen zu verändern", so Jim Heidenreich, CEO von Merrithew. "Es ist uns eine Ehre, das weitere Wachstum der GYROTONIC und GYROKINESIS Methoden zu unterstützen, während wir die Philosophie, Bewegungserziehungsstandards und Gemeinschaft aufrechterhalten, die die Organisation seit ihrer Gründung geprägt haben."

Über Merrithew

Merrithew ist der globale Marktführer im Bereich Mindful Movement (achtsame Bewegung), das Unternehmen hinter dem STOTT PILATES Movement System und die weltweite Gemeinschaft, die sich darum gebildet hat. Seit 1988 hat das Unternehmen weltweit über 90.000 Instruktoren in mehr als 135 Ländern ausgebildet und Premium-Ausrüstung sowie naturwissenschaftlich basierte Bildung entwickelt, die von führenden Studios, Reha-Zentren und Fitnessprofis genutzt wird. Merrithew unterstützt Instruktoren, Studiobesitzer und Wellness Leader (die achtsames Führen praktizieren) durch ein vollständiges Ökosystem zum Aufblühen, einschließlich Schulungen, Ausrüstung, digitale Ressourcen, Geschäftstools und ein globales Netzwerk von Kollegen. Seine Vision ist es, Leben durch bewusste und integrative Bewegungen, die die nächste Ära achtsamer Bewegungen (Mindful Movenments) prägen, durch Innovation, Sinn und Zweck sowie ein Engagement für fachliche Exzellenz zu verändern. Merrithew.com.

Über die GYROTONIC Organisation

Gegründet von Juliu Horvath, ist die GYROTONIC Organisation der Entwickler der international anerkannten GYROTONIC und GYROKINESIS Methoden. Bekannt für ihren fließenden, dreidimensionalen Bewegungsansatz, werden die Methoden weltweit in den Bereichen Fitness, Wellness, Rehabilitation und Leistungssteigerung eingesetzt. Mithilfe eines weltweiten Netzwerks autorisierter Studios und Trainer hat die Organisation eine angesehene globale Gemeinschaft aufgebaut, die sich der instinktiven Beweglichkeit, Stärke, Mobilität und ganzheitlichen Gesundheit verschrieben hat.

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