In einer Welt, in der die Ressourcen immer knapper werden, hat Wasser sowohl für das Wirtschaftswachstum als auch für die nationale Sicherheit entscheidende Bedeutung erlangt. Das macht eine globale Steuerung in Bezug auf Lösungen für Nachhaltigkeit, Innovation und Wasserbewirtschaftung erforderlich.

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Saudi Arabia at the Center of the Global Water Industry as IDWS 2026 Reshapes the Future of Water (Graphic: AETOSWire)

Die saudische Wasserbehörde hat die Wiederaufnahme der "Innovation Driven Water Sustainability Conference" (IDWS) angekündigt, die vom 7. bis 9. Dezember 2026 im "The Ritz-Carlton" in Dschidda stattfinden wird. Das Königreich möchte damit seine Position in der Diskussion um die Bewirtschaftung des Wassers stärken.

Mit einem der weltweit fortschrittlichsten und sich am schnellsten entwickelnden Wasserwirtschaftssysteme betreibt Saudi-Arabien derzeit mehr als 500 Wassergewinnungsanlagen im gesamten Königreich mit einer Gesamtkapazität von über 16,2 Millionen Kubikmetern pro Tag. Das Königreich ist zudem weltweit führend bei der Entsalzung von Wasser und den dazu benötigten Technologien. Deshalb bietet dieses Land den idealen Rahmen für dieses hochkarätige internationale Treffen.

Die kommende Veranstaltung wird voraussichtlich mit über 10.000 Teilnehmern aus 140 Ländern im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent zulegen. Darunter sind 250 Referenten und 150 Aussteller.

Die von der saudischen Wasserbehörde ausgerichtete Veranstaltung spiegelt die wachsende Bedeutung von Saudi-Arabien in der globalen Wasserwirtschaft wider. Das betrifft insbesondere skalierbare Wasserfinanzierungsmodelle, öffentlich-private Partnerschaften und Investitionen in groß angelegte Infrastrukturprojekte.

Nach Meinung von Seiner Exzellenz Ing. Abdullah bin Ibrahim Al-Abdulkareem, Präsident der saudischen Wasserbehörde, wird die IDWS die Position Saudi-Arabiens als globaler Hub für Innovationen bei der Wasserbewirtschaftung weiter stärken. Er wies darauf hin, dass die Erfolge früherer Veranstaltungen, die durch eine breite internationale Beteiligung, strategische Partnerschaften und fortschrittliche Innovationen gekennzeichnet waren, das wachsende weltweite Vertrauen in die Rolle des Königreichs im Hinblick auf nachhaltigen Umgang mit Wasser widerspiegeln.

Seine Exzellenz fügte hinzu, dass mit der kommenden Veranstaltung eine noch ehrgeizigere Phase beginnt. Deren Ziel sei es, die internationale Zusammenarbeit weiter auszubauen und die Umsetzung von Innovationen in praktische, skalierbare und nachhaltige Lösungen zu beschleunigen.

Durch das Treffen von Regierungsvertretern, CEOs internationalen Unternehmen, Betreibern, Technologieanbietern, Investoren und Forschern an einem Ort möchte die IDWS 2026 dazu beitragen, die Kluft zwischen Finanzkapital und operativer Umsetzung zu überbrücken. Es soll ein Umfeld geschaffen werden, das die Entstehung von Projekten, geschäftlichen Partnerschaften und Investitionsmöglichkeiten fördert.

Organisationen, Innovatoren, Investoren, Führungskräfte und Fachleute sind herzlich eingeladen, an der IDWS 2026 teilzunehmen und die Zukunft der globalen Wasserwirtschaft mitzugestalten. Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie auf dem Laufenden:https://idwsc.com/

*Quelle: AETOSWire

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